Gadomed: “Noi lontani dal mondo della politica, siamo esempio di serietà e approccio etico”

Spett.le La Notizia S.r.l., la Società scrivente è a richiedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 47/48, la rettifica del contenuto, alla medesima riferibile, dell’articolo datato 13/05/2024 dal titolo “Toti, l’inchiesta si allarga anche alla sanità privata”, a firma Giulio Cavalli, pubblicato sulla testata giornalistica online “Lanotiziagiornale.it” della quale siete editori.

Il fatto che nel predetto articolo Gadomed S.r.l. venga indicata tra “i finanziatori che contano”, quando si è limitata a sostenere con due quote da € 450,00 una cena del Comitato elettorale di Giovanni Toti (sostegno ovviamente tracciato e dichiarato), integra, infatti, una descrizione sviante, spropositata ed allusiva, tale da ledere l’immagine della Società, da sempre riconosciuta come realtà aziendale lontana dal mondo della politica ed esempio di serietà per l’approccio etico della sua ultraquarantennale attività.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo a pubblicare la rettifica nei tempi di legge e con l’evidenza pari a quella dell’articolo, riservandoci in difetto di proporre procedimento d’urgenza a Vostro carico. Distinti saluti.

Dottor Fabio Patti

Amministratore Unico GADOmed Srl