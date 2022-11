Gaia Randazzo, ultime notizie della ragazza scomparsa sul traghetto: la madre è convinta che non si è uccisa la figlia

Gaia Randazzo è la ragazza di 20 anni scomparsa improvvisamente sul traghetto. Una delle piste battute è il suicidio anche se a questa ipotesi i genitori non credono assolutamente. Si attendono riscontri dal cellulare della ragazza ritrovato.

Gaia Randazzo, ultime notizie della ragazza scomparsa sul traghetto

Gaia Randazzo è una ragazza di 20 anni, nata a Codogno ma residente con la famiglia ad Acqualunga Badona, a Paderno Ponchielli (Cremona). Gaia è scomparsa la notte del 10 novembre, mentre insieme al fratello 16enne era a bordo del traghetto Gnv partito da Genova e diretto a Palermo.

Di lei non si è avuta più alcuna notizia. Le prime voci che sono circolate hanno riferito di un possibile suicidio, tuttavia gli inquirenti stanno battendo anche altre piste. Il ritrovamento del cellulare della ragazza potrebbe fornire indicazioni maggiori. I legali sono in attesa anche delle telecamere di sorveglianza del traghetto per capire gli spostamenti della 20enne. Sul pontile è stata poi ritrovata la sua felpa.

La madre è convinta che non si è uccisa la figlia

I genitori della ragazza, Rocco e Angela, sono convinti che la propria figlia non si è uccisa. “Non si può solo dire che si è suicidata, tanto lei non c’è. Bisogna seguire altre piste, Gaia aveva progetti per il futuro, era una salutista. Mille ipotesi ci facciamo, ma non quella del suicidio”, dichiara la mamma di Gaia.

“Gaia non dormiva in una cabina – hanno sottolineato Aldo Ruffino e Paolo Grillo a Fanpage -. Lei e suo fratello hanno passato la notte sulle poltrone nella hall del traghetto”. Impossibile, quindi, che i movimenti della giovane non siano stati ripresi da una telecamera. “Stiamo cercando di capire se queste telecamere fossero in funzione o se vi fossero delle zone cieche. Vogliamo la ricostruzione della verità, qualunque essa sia”, spiegano i legali.

Riguardo all’ipotesi di suicidio a causa di una delusione amorosa, i legali della famiglia Randazzo parlano così: “Nel messaggio, che noi ancora non abbiamo visto, Gaia chiedeva perdono a questo coetaneo. Secondo noi, il tutto viene collegato a un gesto estremo alla luce della sua scomparsa, ma normalmente penseremmo a una frase che i ragazzi della sua età dicono quando finisce una relazione. Era stata proprio Gaia a interrompere il rapporto, non abbiamo motivo di credere che possa essersi tolta la vita per una cosa del genere”.

