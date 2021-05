“Io candidato a sindaco di Roma per il centrodestra? Oggi si riuniranno i leader della coalizione, io non parteciperò a quella riunione, per lasciarli liberi di discutere. Decidano quello che vogliono, non ci si autocandida”: risponde così Maurizio Gasparri alle voci che lo vogliono candidato sindaco a Roma per il centrodestra.

Maurizio Gasparri candidato sindaco a Roma per il centrodestra?

Il senatore di Forza Italia ha parlato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. “Se c’è già l’accordo? Non mi risulta e non ne ho notizia, il mio numero ce l’hanno, se vogliono mi chiamano, se vogliono fare diversamente scelgano un candidato forte”. E ancora: “Se hanno un candidato buono lo sostengo, spero che Bertolaso ci ripensi, se lo facesse saremmo tutti più contenti”. Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia, lo ha già incoronato: “Gasparri sarebbe un eccellente candidato politico”.

E ancora: “A Roma presenteremo un candidato unico, mentre la sinistra ne ha tre o quattro. Valuteremo le proposte oggi pomeriggio, nessuno deve imporre all’altro il candidato. Lavoriamo uniti perché uniti possiamo vincere e governare bene”. Intanto inizia a Roma la campagna elettorale di Forza Italia Roma Capitale con gazebo che si terranno in tutti i 15 municipi sabato e domenica.

“Sarà l’occasione per cominciare a illustrare il nostro programma concreto per la città – spiega in una nota proprio Gasparri, che è attualmente commissario di Forza Italia Roma Capitale – per sensibilizzare i cittadini, raccogliere adesioni e ribadire il ruolo decisivo di Forza Italia. Senza di noi non c’è partita per il centrodestra nella capitale”.

“Daremo un contributo decisivo nei municipi e per il Campidoglio. Abbiamo raccolto molte adesioni – aggiunge Gasparri – ed i sondaggi ci danno in crescita. Sabato e domenica saremo in tutti i quartieri con i nostri militanti, i nostri dirigenti del territorio, i nostri nuovi consiglieri regionali e i parlamentari del nostro partito. Forza Italia c’è, è in campo e sabato 29 e domenica 30 sarà come sempre tra la gente”.