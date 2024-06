Gaza, attacco di Israele su una scuola dell’Unrwa: almeno 27 morti

Almeno 27 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in un attacco israeliano, avvenuto nella notte, contro una scuola dell’Unrwa che ospitava sfollati a Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. L’aereonautica militare di Tel Aviv ha attaccato nella notte un complesso di Hamas, secondo quanto spiegato dall’Idf, ma all’interno di una scuola dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa).

L’Idf afferma di aver eliminato “diversi terroristi che progettavano di compiere attacchi terroristici e promuovere attività terroristiche contro le truppe dell’Idf”. Ma l’ufficio stampa del governo di Gaza, gestito da Hamas, ha spiegato che nell’attacco sono morte 27 persone rifiutando le affermazioni di Israele secondo cui all’interno della scuola ci fosse un posto di comando di Hamas. Per l’ufficio stampa, invece, quello israeliano sarebbe un “massacro orribile”.

Israele attacca una scuola dell’Unrwa a Gaza e si giustifica parlando di terroristi

Per l’Idf, invece, in quel sito operavano terroristi “che appartenevano alla Forza Nukhba e che hanno preso parte all’attacco omicida del 7 ottobre alle comunità israeliane”. Secondo l’accusa di Tel Aviv, usavano la scuola come rifugio. Intanto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, si dice pronto a un’azione “molto forte” nel nord, dopo la visita a Kiryat Shmona, dove martedì sono scoppiati incendi dopo il lancio di droni dal Libano.