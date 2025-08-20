Dopo giorni di polemiche da parte della comunità internazionale, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha approvato i piani dell’esercito per l’occupazione di Gaza City presentatigli dal Capo di Stato Maggiore delle Israeli Defence Forces (Idf), il Generale Eyal Zamir. L’offensiva è stata soprannominata Carri di Gedeone B, in seguito a una precedente operazione con lo stesso nome, che ha visto le Idf conquistare il 75% del territorio della Striscia nel tentativo – scrive il Times of Israel – di costringere Hamas a un accordo per il rilascio degli ostaggi.

Gaza, il ministro della Difesa di Israele approva il piano per la presa di Gaza City e chiama a raccolta altri 60mila riservisti

Come riporta l’Ansa, citando il quotidiano di Tel Aviv, che a sua volta cita una fonte dell’esercito, “nel corso della riunione di ieri sera Katz ha elogiato il piano e i preparativi delle Idf. La decisione arriva dopo che nella notte tra il 7 e l’8 agosto scorsi il gabinetto di sicurezza, presieduto dal premier Benjamin Netanyahu, aveva assunto formalmente la decisione di conquistare Gaza City, la più grande e popolosa città della Striscia. Le Idf stanno richiamando circa 60mila riservisti per l’offensiva. Il Ministro della Difesa ha anche approvato i preparativi umanitari per il milione di civili palestinesi che, secondo le stime, saranno sfollati da Gaza City verso il sud della Striscia”.

