Gemmato la spara grossa contro i vaccini anti-Covid

Per il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato "non c'è la prova che senza vaccini saremmo stati peggio".

“Per larga parte della pandemia l’Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti”. È ha affermato a Restart-L’Italia ricomincia da te il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato., riferendosi ai vaccini contro il Covid-19.

All’osservazione da parte del vicedirettore del Corriere Aldo Cazzullo, che “senza vaccini sarebbe stato magari peggio”, il sottosegretario Gemmato ha poi replicato: “Questo lo dice lei, non abbiamo l’onere della prova inversa. Ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini”.

Cartabellotta: “Aspettiamo una posizione chiara e forte dal ministro”

“Aspettiamo una posizione chiara e forte dal ministro Schillaci dopo le dichiarazioni di Gemmato sui vaccini Covid-19. Altrimenti è silenzio assenso” ha commentato il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

Letta: “Non può rimanere in carica”

“#Gemmato si deve dimettere. Un sottosegretario alla Salute che non prende le distanze dai #novax è decisamente nel posto sbagliato” ha detto, invece, il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda su Twitter. “Un sottosegretario alla Salute che nega i vaccini non può rimanere in carica” scrive in un tweet il segretario del Pd, Enrico Letta.

“Le dichiarazioni del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato sono gravi – afferma in una nota il vicesegretario nazionale e portavoce di Azione, Mariastella Gelmini – visto il ruolo che ricopre. La campagna vaccinale e la straordinaria adesione degli italiani non sono tema su cui chi ricopre un ruolo così importante può affermare che ‘non si schiera a favore o contro i vaccini’. Anche perché i vaccini sono ancora necessari per le quarte dosi per anziani e fragili: il revisionismo del governo su questo tema è irrispettoso, inaccettabile e perfino pericoloso”.

“E abbiamo anche un sottosegretario alla salute che dice che non abbiamo prove che i vaccini funzionino. Un governo normale lo farebbe dimettere in 5 secondi per manifesta ignoranza” ha twittato il deputato del Partito democratico Matteo Orfini nel commentare le dichiarazioni del sottosegretario alla salute Gemmato sui vaccini.

“Ma come si fa a dire che non c’è prova scientifica che i vaccini sono serviti a salvare la vita a milioni di persone? Basterebbe saper leggere la letteratura scientifica. Un bel tacer non fu mai scritto…” il commentato dell’infettivologo, Matteo Bassetti.