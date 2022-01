“Sono circa 4 milioni le dosi di vaccino che verranno distribuite alle Regioni/Province autonome nel periodo compreso tra il 12 e il 14 gennaio”. A renderlo noto è la Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19 guidata dal generale, Francesco Paolo Figliuolo. “In particolare – riferisce sempre il Commissario – saranno consegnati circa un milione di dosi di Moderna, 2,1 milioni di Pfizer per adulti e oltre 800 mila di preparato pediatrico Pfizer”.

“Nella giornata del 10 gennaio – riferisce ancora la nota – è stata oltrepassata la soglia delle 610 mila somministrazioni, con circa 64 mila prime dosi, di cui oltre 19 mila a favore degli over 50; le seconde dosi sono state 56 mila mentre le dosi booster hanno superato quota 490 mila”.

Secondo l’ultimo report del Governo, sono 116.256.181 le dosi somministrate finora in Italia, il 99,3 per cento di quelle consegnate, pari a 117.051.146, di cui 79.881.967 di Pfizer/BioNtech, 21.522.252 di Moderna, 11.544.686 di Vaxzevria-AstraZeneca, 1.846.241 di Janssen e 2.256.000 di Pfizer pediatrico.

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 46.678.236, pari all’86,43 per cento della popolazione over 12. Il totale dei guariti da al massimo sei mesi è pari a 462.440, lo 0,86 per cento della popolazione over 12. Sono state, poi, somministrate 23.697.954 dosi addizionali/richiamo (booster), al 59,94 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi.

Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 48.332.948 persone, pari all’89,49 per cento della popolazione over 12. Il totale con almeno una dose sommata ai guariti da al massimo sei mesi è di 48.795.388, il 90,35 per cento della popolazione over 12. Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11 anni, il totale con almeno una dose ammonta a 639.081 (il 17,48 per cento della popolazione 5-11) mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 72.367 (l’1,98 per cento della popolazione). Infine 158.883 sono i guariti (il 4,135 per cento della popolazione 5-11 guarita da al massimo sei mesi).