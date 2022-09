Giorgia Meloni attacca il Pd al Mandela Forum di Firenze e scoppia la polemica con il sindaco Nardella

Giorgia Meloni attacca il Pd al Nelson Mandela Forum. La leader di Fratelli d’Italia si è presentata a Firenze in grande stile davanti a circa 2 mila persone accompagnata da sindaci di centrodestra del capoluogo toscano. Dall’altra parte il sindaco Dario Nardella ha risposto alla visita della Meloni.

Giorgia Meloni attacca il Pd al Mandela Forum di Firenze

Cinquanta euro a persona per cenare con Giorgia Meloni al Mandela Forum di Firenze, da sempre considerata un sito a sfondo Pd. Nella serata di giovedì 8 settembre 2022, c’erano circa due mila persone ad ascoltare la leader di Fratelli d’Italia.

La Meloni seduta al tavolo coi sindaci della destra toscana ha attaccato ancora una volta il Pd: “Le roccaforti della sinistra non esistono più, e mi pare che lo abbiamo ampiamente dimostrato proprio qui in Toscana”. Oggi c’è a Pistoia, per esempio, una città che non era mai stata governata dal centrodestra, un sindaco di Fratelli d’Italia riconfermato al secondo turno; ci sono esperienze come quella di Piombino; ci sono diverse esperienze di governo di Fratelli d’Italia, del centrodestra, che vanno benissimo” dice Meloni, che al Mandela seduta al tavolo coi sindaci di destra dei Comuni capoluogo toscano.

La leader Fdi è convinta che “il problema delle roccaforti per la sinistra sia stato che quando tu sei convinto di essere una roccaforte, e sai che i cittadini ti voteranno indipendentemente da quello che fai, finisci per smettere di fare politica e cominci ad amministrare il potere, e a un certo punto quel consenso lo perdi inevitabilmente”.

Scoppia la polemica con il sindaco Nardella

Il sindaco Dario Nardella ha provato a polemizzare prima che arrivasse al Mandela Forum di Firenze la leader di Fratelli d’Italia: “Lo sa Giorgia Meloni che va al Mandela Forum? Condivide i suoi ideali di eguaglianza e solidarietà, la sua lotta per i diritti? Lei che ha sempre predicato cose opposte non è degna di stare al Mandela Forum”.

Nardella ha poi osservato: “ Oggi Fratelli d’Italia ha scelto di tenere la manifestazione di punta regionale a Firenze. Nessun problema, ognuno è libero di scegliere come e dove manifestare il proprio pensiero politico in democrazia. Però Giorgia Meloni non ha scelto un luogo qualunque, bensì un luogo che per Firenze e per il mondo ha un significato molto preciso “.

“Si ricorda che Mandela ha passato 27 anni in una prigione di pochi metri quadri per combattere l’apartheid? Si ricorda le parole coraggiose e dure di Mandela contro ogni discriminazione religiosa, razziale ed etnica? Condivide le battaglie di Nelson Mandela per l’eguaglianza degli esseri umani? “, ha ribadito Nardella.

Leggi anche: “Meloni & C. finiranno di smontare la Giustizia”