Giorgia Soleri, chi è? Età, altezza, vulvodinia, fidanzata di Damiano dei Maneskin e libro

Chi è Giorgia Soleri, influencer originaria di Milano e fidanzata del cantante e frontman dei Maneskin Damiano David?

Giorgia Soleri, chi è? Età, altezza e vulvodinia

Giorgia Soleri è nata il 3 maggio 1996 a Milano, ha 26 anni ed è alta 160 centimetri. La ragazza lavora a Roma per un’agenzia di comunicazione, la Deck Comminication, presso la quale si occupa principalmente di “modelling, beauty, lifestyle, photography e feminism”.

Si definisce come un’influencer che vanta un seguito di oltre 130 mila followers su Instagram. Nella sua bio postata sulla famosa piattaforma social, ha scritto: “Poso, amo, mostro il c*lo su Instagram e mangio l’amatriciana. Nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste”.

Su Instagram, ha deciso di non affrontare soltanto questioni come le ultime tendenze relative a moda e trucchi ma tenta di sensibilizzare i suoi followers anche su tematiche delicate. La ragazza, infatti, soffre di vulvodinia, un problema che spesso le donne nascondono per vergogna.

A questo proposito, ha dichiarato: “La mia storia è fatta di dolore cronico e ritardo diagnostico, tra vulvodinia, ipertono pelvico, endometriosi e adenomiosi. Perché la mia storia è la storia di molte persone. Ci siamo stancate di essere considerate invisibili. Quando ho ricevuto la diagnosi di dolore pelvico cronico non immaginavo la mole d sforzo e cambiamento che questa condizione mi avrebbe richiesto. Tra i tanti divieti che ho dovuto accettare senza riserve c’era quello a ogni tipo di intimo, che non fosse bianco o di cotone…”.

Fidanzata di Damiano dei Maneskin e libro

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giorgia Soleri è legata sentimentalmente al frontman e cantante dei Maneskin, Damiano David. La coppia ha deciso di rendere noto il loro legame nel 2021, con un post sui social condiviso pochi giorni dopo la vittoria della band romana al Festival di Sanremo con Zitti e Buoni.

In questo contesto, il cantante dei Maneskin ha postato una foto che lo ritraeva insieme alla compagna, corredata dalla seguente scritta: “Dopo quattro anni si può dire, no?”.

La loro storia d’amore, quindi, va avanti da circa cinque anni.

Recentemente, la 26enne ha pubblicato una raccolta di poesie intitolata La signorina nessuno.