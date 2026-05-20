Gli Usa si allontanano dall’Europa: il Pentagono riduce da 4 a 3 il numero di brigate presenti

Detto, fatto. Il Pentagono ha infatti annunciato con una nota il taglio delle brigate delle truppe Usa presenti in Europa: passeranno da quattro a tre. Un messaggio chiaro all’Ue, con gli Stati Uniti che continuano ad allontanarsi da ogni punto di vista rispetto all’Unione. La riduzione delle brigate presenti dovrebbe far venire meno la presenza di 4mila o poco più militari.

Nella nota viene ufficializzata la decisione del Pentagono di ridurre “il numero totale di Brigade Combat Teams (Bct) assegnate all’Europa, passando da quattro a tre unità. Ciò riporta i loro livelli in Europa ai valori registrati nel 2021”. Una riduzione delle truppe che riguarderà anche le forze americane disponibili per la Nato in caso di crisi, come spiega Reuters.

Gli Usa riducono le brigate presenti in Europa: le motivazioni del Pentagono

Questa decisione, spiega ancora il Pentagono, “è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, Paese che rapprese un alleato modello per gli Stati Uniti”.

In riferimento a questo punto, il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha avuto un colloquio “con il vicepremier polacco Kosiniak-Kamysz” e il dipartimento resterà “in stretto contratto con le controparti polacche man mano che l’analisi procederà, anche al fine di garantire che gli Stati Uniti mantengano una solida presenza militare in Polonia”.

Ma nella nota si dice anche che Varsavia “ha dimostrato di possedere sia la capacità sia la determinazione necessarie per difendersi autonomamente”, giustificando così la riduzione. Poi arriva la stoccata agli altri alleati della Nato, con cui il presidente Donald Trump litiga ormai da tempo: “Gli altri alleati della Nato dovrebbero seguire lo stesso esempio”, scrive il Pentagono riferendosi alla Nato, uno tra i Paesi con la spesa militare più elevata in Ue.

Ancora da stabilire, invece, la collocazione definitiva delle tre brigate e delle forze statunitensi in Europa, “sulla base di ulteriori analisi relativi ai requisiti strategici e operativi degli Stati Uniti, nonché in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell’Europa”. Il messaggio è chiaro e viene ribadito dal Pentagono, sostenendo che gli alleati della Nato devono “assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell’Europa”.