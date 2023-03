Governo nucleare: l’Italia firma il documento per spingere la ricerca atomica

Il ritorno al nucleare è dietro l’angolo. C’è anche l’Italia, infatti, tra i 14 Paesi Ue che chiedono “un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari”, promuovendo “la ricerca e l’innovazione in particolare per i piccoli reattori modulari e i reattori modulari avanzati”.

Il Governo italiano ha firmato, in qualità di Paese osservatore, il documento delle 13 nazioni Ue favorevoli al nucleare

Ad annunciarlo è una nota congiunta diffusa oggi da Parigi, a capo dell’alleanza sul nucleare, al termine di una riunione con la Commissione europea. Il documento è stato sottoscritto da Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. L’Italia, insieme a Belgio e Paesi Bassi, ha firmato in qualità di Paese osservatore.

I tredici Paesi che hanno sottoscritto il documento definiscono il nucleare “una tecnologia strategica”

I partecipanti – si legge in una nota – “hanno ribadito l’importanza di rispettare i più elevati standard di sicurezza nucleare e hanno concordato sulla necessità di un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari”. La nota prosegue sottolineando che i ministri e i rappresentati dei 13 Paesi hanno riconosciuto pienamente che “il nucleare è una tecnologia strategica per raggiungere la neutralità climatica e che il rafforzamento della cooperazione industriale, delle catene del valore europee e la facilitazione delle capacità finanziarie saranno essenziali in questa prospettiva”.

“In particolare, i ministri hanno accolto con favore la lettera congiunta inviata alla Commissione sui piccoli reattori modulari (SMR). Hanno sottolineato che le tecnologie SMR possono contribuire – si legge ancora nella nota -, insieme alle centrali nucleari su larga scala, al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE e alla sicurezza energetica attraverso sviluppando competenze e indipendenza tecnologica. I ministri si riuniranno nuovamente in questa forma per approfondire le loro azioni e la loro cooperazione nel campo dell’energia nucleare”.

Il Governo italiano, secondo quanto riferito da fonti diplomatiche, ha partecipato come osservatore alla riunione dell’alleanza europea sul nucleare promossa dalla Francia. A rappresentare Palazzo Chigi, “su istruzione del ministro” dell’Energia, Gilberto Pichetto Fratin, era presente l’ambasciatore Stefano Verrecchia.