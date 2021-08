La Polizia di Stato sta eseguendo una vasta operazione di contrasto al commercio online di falsi certificati Green pass. Gli utenti venivano attratti con messaggi del seguente tenore: “ciao, ti spiego brevemente come funziona. attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi si, risulti realmente vaccinato per lo stato) e da lì in green pass”.

Gli investigatori del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, Milano e Bari, con il coordinamento delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Roma, Milano e dei minorenni di Bari, stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram responsabili della vendita di green pass covid 19 falsi.

Molti utenti che si sono rivolti ai canali Telegram dopo aver acquistato Green pass falsi sono stati anche ricattati. “Noi offrivano fino a poche ore fa un servizio illecito, è vero – hanno scrivono i gestori di uno dei canali – Ma la nostra identità è sempre stata ben tutelata, così come i nostri sistemi”.

“I clienti – aggiungono -, gli stessi che ora cercano di minacciarci, ci hanno fornito i loro documenti, i loro recapiti e hanno addirittura pagato fornendo le prove del pagamento, tutte prove che abbiamo accuratamente archiviato consci che sarebbe successo questo. Minacciare un’identità ignota quando si è totalmente disarmati, nel torto e con l’unica possibilità di prendere una denuncia penale è da stupidi”.