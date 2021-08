Il Green pass sarà obbligatorio per il personale scolastico. E’ quanto è stato deciso nel corso della cabina di regia del governo che sta valutando le misure all’esame del Consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio. L’obbligo dovrebbe valere anche per i docenti universitari così come per tutto il personale scolastico. E’ allo studio poi – spiegano fonti ministeriali – l’ipotesi di estendere l’obbligo della certificazione verde anche agli studenti universitari.

Nel corso della stessa riunione della cabina di regia è stato raggiunto anche un accordo per rendere obbligatorio il Green pass sui mezzi di trasporti (aerei e treni) a lunga percorrenza. La misura, spiegano fonti di governo, entrerà in vigore il 1 settembre anche se durante la cabina di regia si è valutato di anticipare l’inizio della sua attuazione al 20 agosto.

Il Green pass non sarà necessario sui traghetti e per i viaggi intra-regionali. E’ ancora in discussione se escludere dall’obbligo i traghetti che attraversano lo Stretto di Messina. Per quanto riguarda gli autobus i contorni dell’obbligatorietà della certificazione sono in via di definizione: l’ipotesi è che valga per i viaggi in autobus che attraversano due Regioni.

Alla riunione della Cabina di regia, presieduta dal premier Mario Draghi, hanno partecipato i ministri Franco, Patuanelli, Giovannini, Bianchi, Franceschini, Speranza, Gelmini, Bonetti, Brunetta, Messa , Garavaglia (in videocollegamento) il sottosegretario Garofoli e in rappresentanza del Cts Locatelli e Brusaferro. Al termine dell’incontro i ministri Mariastella Gelmini, Roberto Speranza, Enrico Giovannini, Patrizio Bianchi si sono collegati in videoconferenza con la conferenza con i presidenti delle Regioni.