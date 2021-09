Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge che prevede le nuove misure “per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. Il dl, innanzitutto, estende l’obbligo del Green Pass al personale esterno della scuola e dell’università e ai lavoratori delle Rsa. Per il personale, anche esterno, delle Rsa, ha spiegato il ministro per le Pari opportunità Elena Bonetti, il decreto prevede “l’obbligo del vaccino, e non del Green Pass”, come invece è previsto per i lavoratori della scuola.

La bozza del decreto circolata nelle ultime ore prevede anche delle sanzioni. Il personale che lavora in ambito scolastico, universitario e delle Rsa che verrà trovato a seguito dei controlli senza il Green Pass sarà punito con una sanzione che va da 400 a mille euro. La sanzione sarà applicata sia ai lavoratori che non avranno la certificazione, sia ai dirigenti e ai datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.

Fino al 31 dicembre, si legge ancora nella bozza del dl, “al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative”, “deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19”. L’obbligo di esibire il Green Pass vale per chiunque entri in una scuola ma non riguarda gli studenti e chi è esentato dal vaccino. L’estensione vale anche per le università. I controlli spettano ai dirigenti scolastici e nel caso di personale esterno alle scuole, anche ai rispettivi datori di lavoro.

Via libera dell’Aula della Camera al decreto Green Pass

L’Aula della Camera, con 259 voti a favore 34 contrari e 2 astenuti, ha approvato il decreto Green Pass. Si tratta del disegno di legge di conversione del decreto 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Il testo ora passa al Senato. Sono 45 i deputati leghisti, su un totale di 132, che hanno votato a favore del decreto. Molte le assenze anche tra i banchi di Forza Italia: 27 voti a favore su 76 deputati complessivi, per una percentuale di presenze pari al 35%.

Quanto ai deputati del Pd, in 49 votano a favore del decreto Green Pass su un totale di 93 (la percentuale di presenti è del 52,6%), mentre il Movimento 5 stelle risulta essere, sempre scorrendo i tabulati, il gruppo più presente: votano sì in 103 su 159 (percentuale del 64,7%). Quanto alle missioni, la Lega risulta avere 20 deputati assenti ‘giustificati’, Forza Italia 10, il Pd 20 e i 5 stelle 30 deputati in missione. Tra i voti contrari un voto in dissenso dal gruppo nelle fila leghiste: il deputato Guido De Martino ha infatti votato no al decreto.