Green pass, per i bambini dura per sempre: abolita la data di scadenza

Green pass, per i bambini viene abolita una data di scadenza e diventerà per sempre la validità della certificazione verde. La decisione è arrivata direttamente dall’Unione Europea che raccomanda vivamente la vaccinazione per i minori.

Green pass, per i bambini dura per sempre

Il green pass per i minori non avrà più validità di solo 9 mesi ma durerà per sempre. La decisione della certificazione verde per i minori è stata presa dalla Commissione europea. “Uno dei maggiori vantaggi del certificato Covid digitale Ue – afferma il commissario per la giustizia Didier Reydners – è la sua flessibilità per adattarsi alle nuove circostanze. In seguito alle discussioni con gli esperti di sanità pubblica degli stati membri, abbiamo deciso che i certificati di vaccinazione dei minori non dovrebbero scadere. Quando viaggiano, saranno in grado di continuare a utilizzare il certificato ricevuto dopo la serie primaria di vaccinazione”.

Sulla vaccinazione ai minori la Commissione europea sottolinea come sia necessario e fondamentale il richiamo, o dose booster, che dai 12 anni è stato autorizzato dopo una raccomandazione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). L’Unione Europea invita così gli stati membri a raccomandare la somministrazione della terza dose ai ragazzi dai 12 anni in su.

Abolita la data di scadenza

Dunque, è stata abolita una data di scadenza per i green pass dei minori. L’esenzione per le persone di età inferiore a 18 anni sarà attuata a livello di verifica adattando le applicazioni mobili utilizzate per il controllo dei green pass a livello europeo. Gli Stati membri devono attuare gli adeguamenti tecnici necessari per applicare tale esenzione entro il 6 aprile 2022.

Inoltre, si registra un calo di somministrazioni dei vaccini nelle ultime settimane, complice sicuramente la guerra così come l’allentamento delle misure di prevenzione anti-contagio.

