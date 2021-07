Incontro a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il garante del M5S e il leader in pectore sono stati a pranzo insieme in un locale della località di mare dove il comico possiede una villa. “E ora pensiamo al 2050!” ha poi scritto sulla sua pagina Facebook Grillo pubblicando una foto dell’incontro con l’ex premier.

“Il MoVimento 5 Stelle è finalmente pronto a ripartire. Dobbiamo ringraziare Beppe e Giuseppe – ha commentato il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli -, ma anche tutte le persone che vogliono bene al MoVimento, le migliaia di attivisti, i portavoce. Sono tutte queste persone il vero comitato dei saggi del MoVimento 5 Stelle, una comunità che in molti vorrebbero cancellare, ma che da ogni crisi esce più forte di prima. E sarà così anche questa volta”.

“Bisogna sempre guardare avanti con fiducia – scrive su Facebook Luigi Di Maio -, ragionando da squadra e pensando all’intera collettività. Non è sempre necessario scegliere tra due parti, è invece importante agire pensando all’unità, per costruire e rafforzarsi. Con impegno, dialogo e mediazione si può raggiungere sempre la migliore soluzione per tutti. Avanti”.

“Non c’è nulla di più difficile da gestire, di esito incerto e così pericoloso da realizzare dell’inizio di un cambiamento. (Niccolò Machiavelli). Ma una volta avviato il cambiamento, nulla potrà fermarlo e si viaggia spediti verso nuove mete” scrive, invece, il capo politico reggente del M5s, Vito Crimi.