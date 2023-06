Gualtieri lascia i romani in bolletta, bloccati i fondi del bonus energia. Solito rimpallo tra dipartimenti in Campidoglio

Come anticipato ieri da La Notizia ieri, lo scorso dicembre la Regione Lazio ha stanziato un fondo da 25 milioni di euro per sostenere le famiglie vulnerabili di fronte all’aumentare dei costi dell’energia. Fondi arrivati dopo la vertenza del Cgil per il contrasto del caro vita a cui l’ex governo regionale ha risposto con 15 milioni di euro da assegnare ai Comuni per sostenere i cittadini che affrontano il caro bollette che prevedono l’assegnazione di un aiuto economico una tantum di 150 euro per tutti i titolari di una utenza energia e con un Isee fino a 25 mila euro.

Di questi, 5 milioni erano previsti per i cittadini romani che ad oggi non hanno visto nemmeno un euro. Roma Capitale infatti nonostante abbia ricevuto un quinto del totale dei fondi da gestire autonomamente ha reso noti i parametri per l’accesso al sostegno, ma non ha ancora pubblicato l’avviso per accedere al contributo. Eppure la gestione dei 5 milioni di euro arrivati dalla Regione Lazio è stata approvata dalla Giunta di Roma Capitale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri lo scorso 28 aprile, ma resta in attesa della comunicazione ufficiale circa la sua predisposizione.

Rimpalli e ritardi

Infatti, solo quando il Dipartimento Politiche Sociali e Salute procederà con la sua comunicazione, i 5 milioni di euro stanziati per questa misura verranno finalmente messi a disposizione dei cittadini. Aiuti che ad aprile erano stati cosi commentati dall’assessora capitolina Barbara Funari: “Si tratta di un aiuto economico di sostegno alle famiglie e di contrasto alla povertà, in un momento storico così difficile per la crisi economica che pesa sui bilanci di tante famiglie.”

Il dipartimento Politiche sociali e salute inoltre avrebbe già dovuto scrivere un avviso pubblico, coordinandosi con il dipartimento della Trasformazione digitale per predisporre un applicativo informatico che permetta l’invio dell’istanza, evitando così file agli sportelli municipali ma ad oggi non è stato fatto ancora nulla, nonostante la grave situazione di povertà della capitale.

Sulla questione abbiamo contattato l’ufficio stampa dell’assessora Funari dai cui ci hanno fatto sapere che la dottoressa Micheli dirigente dipartimento Politiche sociali non era disponibile e che la procedura per l’online non dipende da loro: “Siamo in attesa del dipartimento di trasformazione digitale che con la piattaforma ci aiuta a pubblicare l’avviso”.

I requisiti

Il Bonus bollette Roma consiste in un contributo economico una tantum. Questo significa che la somma prevista dalla agevolazione verrà erogata una sola volta, nella sua totalità, ai cittadini che soddisfano i requisiti. Tuttavia, non è ancora stato pubblicato il bando contenente le modalità di richiesta e di erogazione di questa misura. Per questo motivo, occorre attendere la sua pubblicazione ufficiale per conoscere meglio i dettagli. Ma a chi spetta il bonus bollette da 150 euro a Roma? Possono ricevere il contributo contro il caro bollette: i residenti iscritti nell’anagrafe dei comuni del Lazio intestatari di un’utenza di energia elettrica in possesso di una attestazione Isee non superiore ai 25mila euro.

E come si può presentare la domanda? La Giunta capitolina, si legge in una nota, “ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di procedere all’Avviso Pubblico rivolto alla cittadinanza e, in accordo con il Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale, di predisporre un applicativo informatico sul portale di Roma Capitale per l’inserimento on line delle domande di accesso al contributo”.