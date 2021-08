Guerra ai monopattini. Il futuro green ha tanti nemici. Monta un dibattito surreale sulla sicurezza. Destre e industria dell’auto non si rassegnano

Proposte di legge per renderne l’uso più difficile, forte enfatizzazione degli incidenti sui giornali (in particolare quelli di destra), ripartenza sui Social e nel circuito mediatico di un dibattito che punta a discriminare i monopattini, e in particolare quelli in sharing. Malgrado i segni dei cambiamenti climatici siano sotto gli occhi di tutti, in Italia monta un dibattito che rischia di discriminare un mercato importante nell’era dell’economia sostenibile.

La sharing mobility, infatti, è in tutto il mondo il modello su cui le municipalità hanno disegnato un servizio di trasporti a basso impatto ambientale e che va incontro alle esigenze di sostenibilità economica delle città e dei cittadini. Oggi il ruolo della mobilità in sharing, integrata con i servizi pubblici, è imprescindibile ed è la rappresentazione di una società che fa della condivisione la chiave per una vita più sostenibile. Tra i mezzi più utilizzati ci sono anche i monopattini che hanno avuto negli ultimi due anni una impennata di condivisioni grazie agli oltre 42 mila mezzi in oltre 40 città della Penisola.

Un mercato che pur giovane è già diventato fondamentale per le città, con molte questioni legate alla sicurezza già affrontate e superate, e altre che potranno essere affrontate, ma senza mettere i servizi in discussione. “Il monopattino in sharing – ha detto Matteo Tanzilli, presidente di Assosharing – oltre ad avere sempre copertura assicurativa, è tra i mezzi più controllati in città. L’indice degli incidenti per corse effettuate nel 2020 è molto basso, si attesta attorno allo 0,004%”. Ciò nonostante gli operatori si sono detti disponibili a contribuire al processo di regolamentazione con proposte e tecnologie.

E Lime porta a Roma un nuovo mezzo di ultima generazione

Quella dei monopattini elettrici e delle bici in sharing è una piccola rivoluzione che continua a Roma, dove gli operatori stanno investendo nel segno dell’innovazione e della sostenibilità ambientale. A segnalarlo è la sindaca Virginia Raggi, che nei giorni scorsi si è recata nell’officina dell’azienda Lime, che ha assunto circa 40 persone solo per le attività di riparazione dei mezzi. L’azienda ha dato il via a un circuito virtuoso per avere veicoli sempre perfettamente funzionanti e ha introdotto un nuovo monopattino di ultima generazione, il Gen4, in arrivo nella Capitale. Questo mezzo sarà dotato di nuove funzionalità per renderlo ancora più sicuro e facile da usare, come ad esempio le ruote più grandi e il doppio freno.