Hard Rock Cafè a Milano: il locale dedicato al rock ha ufficialmente aperto nel capoluogo lombardo. Dove si trova e quali sono tutti i cimeli esposti all’interno della struttura?

Hard Rock Cafè a Milano: quando apre, orari, dove si trova, indirizzo e menù

Ha aperto l’Hard Rock Cafè a Milano, il locale afferente alla catena americana che si propone di celebrare il rock in ognuna delle sue forme. Nel capoluogo lombardo, l’Hard Rock Cafè si trova al civico 5 di via Dante, a pochi passi da Piazza Duomo.

A proposito del locale, i titolari hanno garantito che il menù messo a disposizione di clienti e turisti è “tra i più vasti e ricchi della storia del marchio, che porta a Milano tutte le sue proposte”. Sarà, infatti, possibile ordinare pietanze come il Legendary Burger ad altri piatti tipici come Sliders, Wings, Classi Nachos o, ancora, antipasti come le Famous Fajitas e i Tupelo Chicken Tender.

Il locale di Milano vanta 809 metri quadrati articolati su due livelli e possiede due palchi per la musica dal vivo. Inoltre, può ospitare fino a 250 persone sedute al coperto.

In una nota diffusa dal gruppo, è possibile leggere quanto segue: “All’ingresso, al piano terra, gli ospiti possono visitare il Rock Shop, per poi addentrarsi nella zona ristorante che include il bar e un palco per la musica dal vivo, visibile da ogni angolo del Cafe. Al primo piano, invece, una zona Vip da poter riservare per piccoli eventi privati”.

Cimeli esposti nel locale

All’Hard Rock Cafè di Milano, proprio come in tutti gli altri locali della catena statunitense, è possibile osservare cimeli del rock alle pareti. In particolare, nel capoluogo lombardo, verranno esposti oggetti come la giacca dorata di Michael Jackson, il reggiseno in pizzo di Cher, la giacca in velluto verde lime realizzata dal leggendario stilista Stephen Spreuse per Elton John o, ancora, l’intimo indossado dalla regina del Pop Madonna durante il Who’s That Girl World Tour del 1987 e presente anche ne video Ciao Italia!.

L’Hard Rock, inoltre, ha precisato: “Gli ospiti potranno inoltre ammirare lo scintillante costume da bagno rosso senza spalline indossato da Rihanna nel video ultra-glam del 2008 dei Maroon 5 ‘If I Never See Your Face Again’, accanto a quelli di Rockstar italiane come Ligabue, Lacuna Coil, Negramaro e molti altri ancora”.