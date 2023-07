Huw Edwards, chi è il giornalista della Bbc accusato di uno scandalo sessuale

Huw Edwards è il famoso giornalista e presentatore della Bbc. In queste ore è finito al centro di uno scandalo sessuale ma a rispondere per lui è arrivata la moglie che sembra aver confermato le voci ma soprattutto il ricovero del marito in ospedale.

Huw Edwards, chi è il giornalista della Bbc

Huw Edwards è un giornalista e presentatore, icona della Bbc. Entrato come tirocinante nel 1984, ha poi seguito la strada di giornalista politico per la BBC Wales e due anni dopo è diventato corrispondente parlamentare della BBC in Galles. Edwards è sposato e ha cinque figli. A 61 anni si trova al quarto posto nella lista del 2023 dei più pagati della Bbc con compensi pari a circa mezzo milione di euro. Da quasi 40 lavora alla Bbc, ed è diventato famoso, non solo in Gran Bretagna, per aver annunciato al mondo la morte della Regina Elisabetta l’8 settembre 2022.

Accusato di uno scandalo sessuale

Il giornalista e presentatore è stato duramente accusato dal tabloid Sun di aver pagato un ragazzo attualmente ventenne, fin da quando questi aveva ancora 17 anni ed era dunque minorenne, per ricevere fotografie sessualmente esplicite.

A confermare le accuse sulla storia di un noto presentatore al centro dello scandalo, è stata sua moglie, Vicky Flind, che ha dichiarato di aver confermato le voci “principalmente per la sua salute mentale” e per proteggere i loro cinque figli. “Huw soffre di gravi problemi di salute mentale”, ha detto in un comunicato ufficiale. “Gli eventi degli ultimi giorni hanno peggiorato molto le cose, ha subito un altro grave episodio e ora è ricoverato in ospedale dove rimarrà per il prossimo futuro”. Infine, ha aggiunto: “Quando starà abbastanza bene per farlo, intende rispondere alle storie che sono state pubblicate”.

