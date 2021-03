I nuovi casi di Coronavirus sono oltre 24mila nelle ultime 24 ore e 297 le vittime. Raggiunti i tre milioni di contagi accertati dall’inizio dell’epidemia

Continua a crescere il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 24.036, ieri erano stati 22.865, a fronte di 378.463 tamponi effettuati. Il tasso di positività, tuttavia, cala al 6,3% dal 6,7 di giovedì. Le vittime sono 297 contro le 339 di ieri, per un totale di 99.271 decessi dall’inizio della pandemia. L’Italia ha superato i 3 milioni di casi accertati. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 456.470 (+10.031), 435.571 (+9.764) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. Sul fronte dei ricoveri, i paziente degenti nelle terapie intensive sono 2.525 (+50) con 222 ingressi del giorno, quelli nei reparti ordinati sono 20.374 (+217). I guariti sono 13.682 in più. La regione con l’incremento maggiore di nuovi casi resta la Lombardia (5.210), seguita da Emilia Romagna (3.246), Campania (2.842), Piemonte (2.283) e Lazio (1.525).