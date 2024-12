I paperoni crescono e sono sempre più ricchi

Nel 2024 i super ricchi in Italia sono diventati 62, in crescita rispetto ai 56 dell’anno prima. Il 41,9% di loro è composto da miliardari di prima generazione. Lo rileva Ubs nel suo Billionaire Ambitions Report, giunto alla decima edizione, che analizza il patrimonio di oltre 2.500 miliardari in tutto il mondo. Tra il 2015 e il 2024, la ricchezza complessiva dei miliardari a livello globale è più che raddoppiata, aumentando del 121%, con un passaggio da 6.300 a 14.000 miliardi di dollari.

Nello stesso periodo, la rosa di super ricchi è cresciuta più della metà, passando da 1.757 a 2.682 unità. Il picco è stato raggiunto nel 2021, con 2.686 miliardari. Da allora, il dato è rimasto invariato. L’impatto del dinamismo e del consolidamento della comunità dei grandi imprenditori cinesi, sottolinea il report Ubs, è stato evidente.

Cresce il patrimonio dei super ricchi nel mondo

Dal 2015 al 2020, il patrimonio dei miliardari a livello globale ha registrato un incremento a un tasso annuale del 10%. La ricchezza dei miliardari cinesi è più che raddoppiata dal 2015 al 2020, con un incremento del 137,6%, da 887,3 miliardi di dollari a 2.100 miliardi di dollari. Successivamente, è scesa del 16% a 1.800 miliardi di dollari, mentre la rosa complessiva dei super ricchi è rimasta stabile.

Al contrario, la ricchezza dei miliardari nordamericani ha continuato ad aumentare. In Europa occidentale, la ricchezza accumulata ha subito un lieve rallentamento a partire dal 2020, tra la pandemia di Covid, conflitti e un contesto di tassi d’interesse più elevati.

La richiesta di Avs: serve una patrimoniale come atto di giustizia

“Meno dell’1% della popolazione italiana detiene il 47% della ricchezza totale del Paese, mentre cresce il numero di persone in povertà assoluta, che oggi sono 5,7 milioni. Questo dato si inserisce in un quadro ancora più allarmante, evidenziato dall’UBS Billionaire Ambitions Report, secondo cui in Italia il numero di miliardari è aumentato del 10% in un anno, passando da 56 a 62, mentre il loro patrimonio complessivo è cresciuto del 23%, raggiungendo i 200 miliardi di dollari. Una cifra che rappresenta l’8,4% del Pil italiano. A fronte di questa realtà, il Governo sceglie di approvare una manovra economica che taglia i servizi sociali, la scuola, la ricerca e i trasporti. Decisioni che non solo ignorano le crescenti disuguaglianze, ma contribuiscono ad aumentare le difficoltà per milioni di italiani, aggravando una situazione già drammatica”, dichiara il deputato di Avs, Angelo Bonelli, che invoca una patrimoniale per i super ricchi.