Il bluff di Gualtieri sulla Metro A, Atac lo smentisce: i lavori sui binari non sono terminati

Altro che finiti. I lavori sulle stazioni della Metro A sono ancora in corso, contrariamente a quanto annunciato dal sindaco capitolino, Roberto Gualtieri, a dicembre. In quei giorni il primo cittadino annunciava la riapertura della Metro A dopo le 21 nei giorni feriali in seguito ai lavori per la sostituzione dei binari.

“Abbiamo ormai finito” la “sostituzione dei binari fino a Ottaviano”, diceva Gualtieri in un video su Instagram. Aggiungendo che erano stati “sostituiti tutti i binari della Metro A” proprio fino a Ottaviano. Oggi, però, si scopre che le cose non stanno esattamente così. I lavori, infatti, ancora oggi non sono finiti. Non su tutta la tratta almeno.

Un dato emerso durante la seduta della commissione Mobilità in Campidoglio, quando l’ex assessora ai Trasporti e oggi capogruppo del Movimento 5 Stelle, Linda Meleo, ha sollecitato Atac sul punto. E la risposta è stata chiara: i lavori non sono terminati neanche sulla prima tratta, quella tra Anagnina e Ottaviano. Quella, in sostanza, su cui secondo Gualtieri i binari erano stati tutti sostituiti.

Atac smentisce Gualtieri sulla Metro A: i lavori non sono terminati

Il direttore operativo di Atac, Paolo Carrillo, ha spiegato in commissione che la chiusura alle 21 della Metro A è stata sospesa, ma che i lavori non sono mai terminati e proseguono ancora oggi. Le operazioni continuano anche se si effettuano per un numero minore di ore giornaliere. E i lavori in quella tratta devono ancora essere completati: i binari, quindi, sono stati sostituiti del tutto solamente fino alla stazione Spagna.

Il che vuol dire che mancano ancora all’appello Flaminio, Lepanto e Ottaviano. Carrillo, insomma, smentisce Gualtieri e i suoi annunci risalenti a più di un mese fa. Proprio Meleo, infatti, sottolinea che Gualtieri “ha detto una cosa non vera”, anche se si tratta “forse soltanto di un errore di comunicazione”.

Torna la chiusura alle 21

Oltre alla gaffe del sindaco, c’è da evidenziare un altro elemento riguardante i lavori della Metro A ed emerso in seguito alle parole dell’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè: presto tornerà la chiusura alle ore 21 per la sostituzione dei binari nella tratta Ottaviano-Battistini. Non una novità, in effetti: anche lo stesso Gualtieri aveva detto, a dicembre, che si sarebbe tornati per questa tratta a una chiusura anticipata per poter sostituire i binari.

Ora arriva una conferma ufficiale. Patanè ricorda che si era deciso, durante le feste di Natale, di tornare ai consueti orari della metropolitana, con la chiusura alle 23.30 nei giorni feriali. A breve, però, la chiusura tornerà a essere alle 21 per rinnovare i binari sulla tratta Ottaviano-Battistini. Come spiegato da Patanè, quindi, “nel corso del 2024 dovremo continuare a lavorare e torneremo alla chiusura anticipata alle ore 21”.