Il caso della fuga di Artem Uss investe il Governo

“È un fatto abbastanza grave. Mi riservo di parlare con il ministro Nordio per capire bene come siano andate le cose”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo punto stampa in Etiopia sul caso Artem Uss, l’uomo d’affari russo fuggito dai domiciliari in Italia.

Il premier Meloni parlerà con il ministro Nordio del caso della fuga dell’uomo d’affari russo Artem Uss “per capire bene come siano andate le cose”

“Sicuramente ci sono delle anomalie – ha detto ancora il premier riferendosi al caso Uss -. E la principale credo sia la decisione della Corte d’Appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni francamente discutibili e di mantenerla anche quando c’era un’iniziativa sull’estradizione, perché ovviamente in quel caso il rischio di una fuga diventa più evidente e questa è la ragione per cui credo che il ministro abbia fatto bene ad avviare un’azione disciplinare perché sulla cosa bisogna fare chiarezza”.

“Noi non eravamo stati informati a livello di intelligence”

“Se ci sono altri profili – ha detto ancora il presidente del Consiglio -, e devo segnalare che noi non eravamo stati informati a livello di intelligence sulla natura. Noi sapevamo che c’era una richiesta da parte del Dipartimento di Giustizia americano ma collegata a questioni di frode fiscale”.

Della Vedova: “Ci aspettiamo che il governo Meloni spieghi al Parlamento”

“Meloni annuncia che parlerà con Nordio del caso Artem Uss. Bene, ma non basta: avendo così tutte le informazioni, ci aspettiamo che il governo Meloni spieghi al Parlamento, rispondendo subito all’interrogazione di +Europa, come sia stata possibile l’incredibile fuga del cittadino russo ai domiciliari in attesa della estradizione negli USA, che ha esposto l’Italia ad una figuraccia” scrive su Twitter il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

Bonelli: “Il governo la smetta di fare lo scaricabarile”

“Di chi sono le responsabilità per l’imbarazzante fuga dell’imprenditore russo Artem Uss? Il governo – afferma, invece, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli – la smetta di fare lo scaricabarile: Nordio venga la prossima settimana in Parlamento a riferire perché è inammissibile che, di fronte al Paese e alla comunità internazionale, nessuno si assuma la responsabilità di quanto accaduto”.

“Ed è imbarazzante lo scaricabarile del governo a cui stiamo assistendo. Questo episodio è imbarazzante – aggiunge Bonelli -: è evidente come, per quanto ci riguarda, il governo non possa fare lo scaricabarile sulla magistratura. È ora di prendere provvedimenti seri e di fare chiarezza su quanto accaduto: per questo, chiediamo che il Governo venga subito in Aula a riferire sull’accaduto e si assuma le proprie responsabilità per quanto riguarda il caso dell’evasione di Uss”.

