Il Covid presto sarà solo un brutto ricordo

A tre anni dall'inizio della pandemia l'Oms ha afferma che il Covid sta per diventare come un'influenza stagionale.

Il Covid, a tre anni dall’inizio della pandemia, sta per diventare come un’influenza stagionale e presto sarà solo un brutto ricordo. Ad affermarlo sono i vertici dell’Oms. “Penso che stiamo arrivando a un punto in cui potremo guardare al Covid-19 allo stesso modo in cui guardiamo all’influenza stagionale”, ha sottolineato, nel corso di una conferenza stampa, il direttore delle emergenze dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Michael Ryan.

“Una minaccia per la salute – ha aggiunto Ryan -, un virus che continuerà a uccidere. Ma un virus che non sta sconvolgendo la nostra società o sconvolgendo i nostri sistemi ospedalieri, e credo tutto ciò avverrà, come ha detto Tedros (Adhanom Ghebreyesus, il direttore dell’Oms), quest’anno”.

Adhanom Ghebreyesus: “Entro quest’anno saremo in grado di affermare che l’emergenza è finita”

“Sono fiducioso che quest’anno saremo in grado di affermare che il Covid è finito come emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale” ha detto il direttore Generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso della stessa conferenza stampa.

“Sabato scorso, l’11 marzo, – ha aggiunto – è stato il terzo anniversario da quando l’Oms ha descritto per la prima volta lo scoppio globale del Covid come una pandemia. È stato un momento significativo che ha attirato l’attenzione del mondo”. Ora, ha concluso il numero uni dell’Oms, “abbiamo il dovere verso noi stessi di porre fine a questa pandemia il prima possibile”.