Il Covid? Tutta colpa del Governo. Un pacco di deliranti denunce sfocia in un avviso di garanzia per Conte e sei ministri. Ma per i Pm è tutto da archiviare

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto “una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma”. “L’avviso – fa sapere una nota di Palazzo Chigi – riguarda la trasmissione al Collegio di cui all’art. 7 della citata legge cost. n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p., che origina da varie denunce da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d’Italia”. Si tratta di denunce in cui si ipotizzano, a carico del premier e di tutti i ministri impegnati nella gestione dell’emergenza, reati che vanno dell’epidemia colposa all’omicidio colposo, dall’abuso d’ufficio fino, addirittura, all’attentato contro la costituzione dello Stato e i diritti politici del cittadino. La trasmissione da parte della Procura al Tribunale dei ministri è ovviamente “un atto dovuto”. Gli atti riguardanti le denunce, tuttavia, sono stati accompagnati da una relazione nella quale la stessa Procura “ritiene le notizie di testo infondate e dunque da archiviare”.