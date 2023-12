Il Governo in tilt sul Superbonus. M5S: “Hanno combinato un disastro”

“Dalla maggioranza continuano ad arrivare dichiarazioni ‘random’ su imprecisati meccanismi di prolungamento del Superbonus 110%”. Così in una nota i senatori M5s in Commissione Bilancio.

“Giorgetti spara a palle incatenate contro il Superbonus e la maggioranza è spaccata sull’ipotesi di una estensione di qualche mese”

“Nel frattempo – aggiungono i senatori pentastellati -, in Commissione i nostri emendamenti che andavano in quella direzione sono stati tutti bocciati, il ministro dell’Economia Giorgetti spara a palle incatenate contro l’agevolazione, e la maggioranza è perfettamente spaccata in guelfi e ghibellini sull’ipotesi di una estensione di qualche mese. Al governo ricordiamo che ci sono cittadini con la casa ‘impalcata’ e il cantiere fermo, che aspettano di capire di che morte morire. Cittadini che si sono fidati dello Stato al pari delle imprese che stavano facendo i lavori e si sono dovute fermare”.

“L’Esecutivo ha combinato un mezzo disastro”

“Con la mannaia calata da Meloni e Giorgetti sul Superbonus 110% – aggiungono dal M5S -, l’esecutivo ha combinato un mezzo disastro. Il bello è che proprio oggi Enea ci dice che questo provvedimento, dal suo avvento, ha generato un risparmio energetico di 9.050 gigawattora, pari al consumo medio annuo di 3,2 milioni di famiglie italiane”.

“Il governo si decida: prolunghi la misura”

“Il governo si decida: prolunghi la misura per dar modo a chi ha iniziato i lavori di concluderli, oppure si assuma la responsabilità di lasciare cittadini e imprese in braghe di tela. Questo cortocircuito non è più ammissibile” concludono i senatori del M5S.

