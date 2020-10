Il Governo lavora a un nuovo sistema fiscale. Gualtieri: “Ci sarà una revisione complessiva della tassazione. Oltre al taglio del cuneo e ai sostegni per le famiglie”

“Si interverrà sul fisco attraverso un processo di riforma che si caratterizzerà principalmente per la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, la revisione complessiva della tassazione verso una maggiore equità, la lotta all’evasione e la revisione del sistema di incentivi ambientali, di quelli per il sostegno delle famiglie e alla genitorialità e per la partecipazione al mercato del lavoro”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue del Senato sul Recovery plan. “Lavoreremo – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – per disegnare un nuovo sistema fiscale sinergico agli obiettivi che ci stiamo prefiggendo”.