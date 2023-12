Il Governo si è accorto che è tornato il Covid

Alla luca dei dati, non proprio rassicuranti, sull’andamento dei contagi e dei decessi da Covid e dopo l’allarme lanciano questa mattina dalla dalla Fiaso e dalla Federazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi, su un possibile aumento delle morti, il Governo corre ai ripari convocando una cabina di regia straordinaria.

Il Governo corre ai ripari convocando una cabina di regia straordinaria su contagi da Covid, decessi e andamento delle vaccinazioni

Il verticeurgente, che verterà soprattutto sulle vaccinazioni Covid, si terrà domani. A renderlo noto è stato il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, che ha deciso di avviare un confronto per capire le ragioni dell’andamento troppo contenute delle vaccinazioni e le possibili misure per il superamento dei problemi, come l’ipotesi di Open day nazionali. Si valuterà, fanno sapere ancora dal ministero guidato da Orazio Schillaci, anche il quadro delle vaccinazioni anti-influenza.

Burioni: “Abbiamo un virus che è contagiosissimo. Se uno sta male deve stare a casa”

“Abbiamo un virus che è contagiosissimo. C’è stata una totale rimozione di questo virus, è come se fosse stato dimenticato. Accanto a questo c’è stata una demonizzazione dei vaccini” ha detto, ieri sera a Che Tempo Che Fa, il virogologo Roberto Burioni. “Non passa un giorno – ha aggiunto l’esperto – senza che si senta una bugia. Dire che si è contro al vaccino obbligatorio è un’opinione, dire di essere contro il green pass è un’opinione, dire che il vaccino causa morti impressive è una bugia. Nel frattempo, se uno sta male deve stare a casa”.

