Il governo sospende di nuovo le multe ai no-vax, ma non ha i soldi per cancellarle

Verso una nuova proroga per lo stop alle multe ai no-vax, probabilmente fino a fine anno: per ora, però, non ha i soldi per cancellarle.

Un’altra proroga. E così i no-vax continueranno a non pagare le multe per tutto il 2024. Una decisione che riguarda circa 1,7 milioni di italiani che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale per il Covid che era in vigore da gennaio a giugno del 2022. Parliamo di over 50, sanitari, personale scolastico e forze dell’ordine.

La maggioranza è pronta a una nuova sospensione delle multe, la terza in meno di due anni: la prossima, infatti, scade il 30 giugno. Dovrebbe essere prolungato lo stop alle multe fino al 31 dicembre 2024, con un emendamento al decreto Milleproroghe.

Sospese le multe ai no-vax: verso una nuova proroga

L’attuale maggioranza ha già detto in passato di voler procedere con una sorta di riappacificazione dopo la pandemia, ma finora non ha mai cancellato le multe. Non l’ha fatto neanche con l’ultima manovra, soprattutto perché il gettito derivante da queste sanzioni vale più di 150 milioni ed è difficile trovare le coperture. Per cui si procede di proroga in proroga.

L’ultima è stata firmata da Alberto Bagnai (Lega) ed è tra gli emendamenti segnalati al Milleproroghe. Con il rinvio a fine anno si punta a trovare le risorse con la prossima manovra, così da cancellare le multe. Finora le comunicazioni di avvio del procedimento inviate dall’Agenzia delle Entrate sono state 1,7 milioni e già 750mila italiani hanno ricevuto la cartella da pagare. Qualcuno, peraltro, ha già pagato e ora vorrebbe il rimborso.

La proroga dovrebbe arrivare subito perché, altrimenti, la procedura per il recupero delle multe dopo il 30 giugno dovrebbe partire praticamente subito. L’Agenzia delle Entrate, quindi, deve sapere immediatamente come muoversi. O, come succederà probabilmente in questo caso, come non muoversi.