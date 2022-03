Ora che il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha aperto alla possibilità di procrastinare il traguardo del 2% del Pil in spese militari come richiesto dalla Nato, sembra quasi che il clima all’interno del M5S sia tornato alla normalità. Ma dissidi e diversità di visioni continuano ad essere, com’è normale che sia, all’ordine del giorno. Con la conseguenza che la posizione dettata dal leader Giuseppe Conte non è l’unica.

Ma nel M5S non tutti ritengono che le spese militari non siano una priorità

In altre parole: non tutti ritengono che le spese militari non siano una priorità. “La ragione formale – spiega un deputato pentastellato vicino a Conte – è che ovviamente non si può retrocedere da impegni internazionali. Ma tutti sappiamo che è un alibi: la verità è che soprattutto chi è al governo o ci è vicino, non vuole perdere la posizione di prestigio conquistata”.

Il dubbio è più che lecito. Innanzitutto perché in realtà è dal 2014 che la Nato ci chiede di arrivare al 2% del Pil e mai c’è stata tanta premura. Certo, potrebbe obiettare qualcuno, ora è diverso col conflitto in corso nel cuore d’Europa. Ma è altrettanto vero che la maggior parte dei Paesi Nato non hanno mai obbedito alle richieste avanzate dal segretario generale.

Insomma, una richiesta evasa puntualmente dai Paesi membri. Non si capisce, dunque, come mai Mario Draghi si sia risvegliato d’un tratto interventista spinto. Fatto sta che, dopo le sue esternazioni e dichiarazioni, anche nel M5S c’è chi ha iniziato a pensare che forse alzare la spesa militare non è poi una cattiva idea.

C’è però da dire che al momento la maggior parte dei deputati e dei senatori è pienamente dalla parte di Conte. Bisogna però capire chi e quanti eletti sarebbero disposti a restare fermi sui princìpi anche nell’eventualità di un voto di fiducia e, dunque, di una fuoriuscita da governo e maggioranza. Al momento, infatti, chi è profondamente scettico è Luigi Di Maio che, come si sa, è riuscito a creare un rapporto stabile e leale col premier Draghi. E dunque tutti i parlamentari dimaiani resterebbero vicini al ministro degli Esteri.

Scettici ovviamente sono anche tutti gli altri parlamentari che sono all’interno del governo – ministri o sottosegretari che siano -: per loro uscire dal governo non è un’ipotesi sul tavolo. E hanno avuto modo di dirlo chiaramente anche a Conte.

Restano, però, i cosiddetti “pontieri”. Uno di loro è lo stesso ministro Stefano Patuanelli che, pur vicino a Conte e pensandola come lui, gode di buoni rapporti nel governo e con gli altri partiti. “C’è chi dice che ci sia la sua mano e quella di Mario Turco sulle dichiarazioni di mediazione di Guerini”. Difficile a dirsi. Certo è che le parole del ministro sono lo spunto per trovare la giusta mediazione. E salvare l’Italia da una tragica crisi di governo.