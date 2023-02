Il M5S boccia la politica estera della Meloni

“Meloni imbarazzante, sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza come rappresentante degli interessi dell’Italia sullo scenario europeo e internazionale, portando l’Italia ad una umiliante condizione di isolamento”. È quanto affermano, in una nota congiunta, i capigruppo M5S nelle Commissioni Esteri e Politiche Ue di Camera e Senato, i deputati Arnaldo Lomuti ed Elisa Scutellà e i senatori Raffaele De Rosa e Pietro Lorefice.

“E questo – aggiungono gli esponenti del M5S – nonostante il suo adeguamento passivo su temi di primaria importanza come l’invio di armi senza impegni negoziali, l’osservanza dell’austerity o la ratifica del Mes. Parigi e Berlino sbattono la porta in faccia all’Italia e dicono chiaro e tondo che, sul dossier Ucraina, Roma non ha un ruolo come quello che hanno loro”.

“A questo – affermano ancora nella nota i capigruppo M5S nelle Commissioni Esteri e Politiche Ue di Camera e Senato – si aggiungono il rifiuto Ue della proposta italiana di nuove risorse comuni europee per gli aiuti alle imprese, la bocciatura del decreto su Ong e della politica italiana sull’immigrazione, la controtendenza del governo sulle direttive casa green e salario minimo”.

“È sconfortante il confronto con il protagonismo italiano sotto i governi Conte – aggiungono dal Movimento -, quando l’Italia otteneva il Recovery Fund ed era all’avanguardia delle politiche verdi europee con il Superbonus. Questa ultima figuraccia della Meloni costerà molto cara al nostro Paese. Gli italiani ringrazino il governo dei patrioti che doveva essere pronto a difendere con le unghie e con i denti l’interesse nazionale”.

