“È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il Movimento 5 Stelle riparte, con nuovo slancio e nuova forza. Sono stati mesi difficili, lo sappiamo. Abbiamo tutti vissuto momenti di smarrimento, di stanchezza. Ma abbiamo saputo superarli, lasciandoceli alle spalle. Ora possiamo ripartire, spinti da quel vento che per il M5S soffia ancora: è il vento delle battaglie che verranno, quelle ancora da vincere, il vento che spazza via nubi e incomprensioni”. È quanto ha detto, in un lungo intervento su Facebook, il leader in pectore del Movimento, Giuseppe Conte annunciando la pubblicazione del nuovo Statuto e la Carta dei Valori del Movimento (disponibili qui).

“Poi tra 15 giorni si aprirà la votazione. Nello Statuto – ha spiegato Conte – troverete quelle che considero le basi per rilanciare la nostra azione comune: la piena agibilità politica del Presidente del Movimento e una chiara separazione fra i ruoli di garanzia e quelli di indirizzo politico. Gli iscritti avranno un ruolo sempre più centrale. Questo nuovo corso partirà dai Gruppi territoriali e dai Forum tematici, che saranno al centro di questo processo di rinnovamento. Gli iscritti potranno dar vita a Gruppi territoriali di scambio e di confronto, legati a singole realtà territoriali. Mentre i Forum tematici ci consentiranno un costante dialogo con la società civile: saranno luoghi di discussione, di confronto e di elaborazione di progetti, aperti anche ai non iscritti”.

“Le proposte elaborate dai Gruppi territoriali e dai Forum tematici – ha detto ancora l’ex premier – saranno ampiamente valorizzate. Ci sarà infatti un Comitato nazionale progetti, che a tempo pieno lavorerà per esaminare i progetti e le proposte legislative che perverranno dai Gruppi territoriali e dai Forum tematici. Sarà questo il modo per valorizzare e rilanciare quel grande progetto civico e politico nato 12 anni fa dalle intuizioni e dalla passione di Beppe Grillo e di Gianroberto Casaleggio”.

“Una cosa che mi sta molto a cuore è la Scuola di Formazione. L’abbiamo pensata per la formazione e l’aggiornamento permanente – ha spiegato ancora Conte – rivolto a tutti coloro che intendono impegnarsi in politica, in particolare i giovani. Ma sarà anche il luogo di confronto e di aggiornamento per tutti i parlamentari e gli amministratori locali.

“In questi anni anche il Movimento è cambiato mantenendo però immutato il suo tratto distintivo: mettere al centro sempre e soltanto l’interesse dei cittadini. Questa grande comunità ha avuto il merito di aver imposto nel dibattito politico temi che stavano a cuore solo ai cittadini, ma che la classe politica fingeva di ignorare: l’etica pubblica, la lotta agli sprechi e ai privilegi, la politica intesa come servizio pubblico, la disparità e la lotta alle diseguaglianze e – non ultima – la sostenibilità ambientale.

Oggi questo progetto ha bisogno di nuova linfa, di ritrovarsi e ritrovare quella caparbietà e quello spirito che lo hanno portato ad essere forza trainante per il cambiamento del Paese: è quello che i cittadini si aspettano da noi, è ciò che sono disposti a fare con noi, ed è il motivo per cui hanno dato grande fiducia al Movimento”.

“Nel 2018 il Movimento ha ottenuto la fiducia di oltre 10 milioni di italiani – scrive ancora Conte – ed è diventato la prima forza politica in Parlamento grazie agli impegni presi con gli elettori. Questi impegni in parte li abbiamo già mantenuti, realizzando gran parte delle riforme che avevamo promesso. E che oggi non possiamo lasciare che vengano cancellate. E’ una questione di rispetto per la democrazia, di rispetto degli elettori. E’ una questione di coerenza, fondamentale per alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e Movimento”.

“Nel periodo in cui ho ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio ho lavorato unicamente per l’interesse generale, tenendo sempre bene a mente il valore dell’etica pubblica. Nella mia permanenza a Palazzo Chigi ho compreso l’importanza della Politica, con la P maiuscola, ho toccato con mano cosa significa avere una grande responsabilità nei confronti del proprio Paese, in particolare in uno dei momenti più drammatici della sua storia. Non ho mai nemmeno per un momento agito per un mio tornaconto personale, per un mio interesse presente o futuro. Sono così e continuerò ad essere così anche alla guida del Movimento. Questo è l’unico modo che conosco di lavorare, l’unico modo che conosco di fare politica. Ed è l’unico modo per servire davvero il mio Paese”.

“Al governo abbiamo sfidato il totem inossidabile dell’Europa dell’austerità. Ci siamo presi insulti anche qui in Italia: populisti, fanatici, velleitari. Siamo quelli che hanno risposto per primi alla pandemia senza un manuale di istruzioni. Senza mai arrenderci abbiamo portato in Italia un grande piano di investimenti, indirizzando l’Europa intera sulla linea della solidarietà”.

“Siamo quelli della legge Spazzacorrotti – sottolinea Conte -, quelli dei decreti contro il precariato e a favore dei diritti dei riders, quelli che hanno tagliato le tasse e reso più pesanti le buste paga dei lavoratori con il taglio del cuneo fiscale, quelli che per primi hanno iniziato a parlare di sostegni per autonomi e partite Iva. Siamo quelli che hanno agito concretamente per attenuare il divario tra Nord e Sud. Stanziando risorse per riequilibrare le differenze territoriali cosi che i Comuni italiani saranno più uguali, ed avranno le stesse risorse per asili nido e spesa per le attività di rilievo sociale. Siamo quelli del superbonus che sta aiutando il settore dell’edilizia e rilanciando l’economia, traducendo in fatti concreti l’auspicio della transizione ecologica”.

“Abbiamo realizzato il Reddito di cittadinanza – aggiunge -, che oggi qualcuno per interesse vorrebbe smantellare. Ma non è questa la strada per aiutare davvero gli italiani: piuttosto miglioriamolo, rendiamo davvero efficace e funzionante la parte sulle politiche attive del lavoro, perchè questo è ciò che serve, non eliminarlo. Siamo quelli che vogliono processi veloci, ma non accetteranno mai che vengano introdotte soglie di impunità e venga negata giustizia alle vittime dei reati. Non accetteremo mai, ad esempio, che il processo penale per il crollo del ponte Morandi possa rischiare l’estinzione”.

“Noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi non ce la fa. Una platea che purtroppo si sta allargando ogni giorno di più: giovani, precari, donne, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e partite iva, categorie che tanto hanno sofferto durante i lockdown e che hanno pagato un prezzo altissimo per questa crisi economica. Ci rivolgeremo anche a quel ceto medio che oggi fa fatica ad arrivare a fine mese, è anche a loro che abbiamo pensato quando con la legge di bilancio dello scorso anno abbiamo introdotto la riforma dell’assegno unico. Ma vogliamo sostenere anche il ceto produttivo, che ha bisogno di regole certe e di una burocrazia efficiente che favorisca le attività economiche e non le ostacoli. E’ per questo che ci batteremo per uno Statuto dell’impresa, che promuova le imprese socialmente responsabili”.

“Noi ci saremo sempre – ha detto ancora Conte -, con la nostra forza e la nostra coerenza. Ma per ottenere risultati è necessario essere uniti ed essere in tanti. Il Movimento 5 Stelle dovrà essere compatto per rispettare la volontà dei 10 milioni di elettori che ci hanno votato, per riconquistare la loro fiducia e di tanti altri che non hanno perso la speranza di cambiare l’Italia. Rivolgo un appello ai vecchi e ai nuovi sostenitori. Fateci sentire il vostro calore, fateci sentire il vostro sostegno. Non vi chiediamo altro. Riunitevi, parlate tra voi e con noi, proponete i vostri progetti. L’Italia ha bisogno di nuove idee, delle nostre idee. Apriamoci, confrontiamoci, contaminiamoci. Io, da parte mia, girerò tutta l’Italia mi fermerò a discutere nelle vostre piazze, davanti alle vostre case. Perché non si fa politica solo nei luoghi istituzionali, la politica è dappertutto, ovunque vi siano cittadini che, con passione, si confrontano per il bene della loro comunità”.

“C’è una comunità che lotta per questi valori e che merita azioni e rassicurazioni immediate. Una comunità in cui mi riconosco e per cui voglio spendere me stesso, tutta la mia passione e tutte le mie possibilità. Io sono pronto, non intendo mollare di un centimetro. In tanti non intendono farlo – ha concluso l’ex premier Conte -: sono quelli che hanno sempre creduto nel Movimento 5 Stelle. E io sono con loro. E saremo ben accoglienti con tutte le nuove amiche e i nuovi amici che vorranno camminare con noi. Insieme, ora”.