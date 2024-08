Dopo che un missile teleguidato da Israele ha ucciso a Teheran il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, è corsa contro il tempo da parte dell’occidente per evitare una reazione dell’Iran e il conseguente allargamento del conflitto in Medio Oriente. Secondo il quotidiano britannico, The Financial Times, le diplomazie europee e statunitensi sono al lavoro per evitare lo scoppio di una guerra regionale.

In particolare, prosegue il Financial Times, il vicesegretario per gli Affari politici dell’Unione Europea, Enrique Mora, ha avuto colloqui continui con degli alti funzionari iraniani mentre l’inviato per il Medio Oriente della Casa Bianca, Brett McGurk, si è recato in Arabia Saudita. La speranza di queste interlocuzioni è quella di riuscire a persuadere Teheran a non reagire all’incursione – attribuita ad Israele, che non l’ha rivendicata – o a limitarsi ad un atto simbolico sul modello di quanto avvenuto mesi fa.

Il Medio Oriente pronto a esplodere. Tentativo disperato dell’Occidente per fermare l’Iran, che però starebbe già preparando un attacco a Israele

Difficile riuscire a convincere la Guida Suprema, Ali Khamenei, a fare finta di niente perché, malgrado Teheran non voglia la guerra, questa volta lo smacco per l’Iran è troppo grande avendo subito un attacco sul proprio suolo. Proprio per questo, secondo voci di corridoio, il vertice del Paese avrebbe già dato il suo via libera a colpire Israele in modo diretto.

Che la risposta sia imminente, lo lascia pensare anche il fatto che l’Iran ha annunciato la chiusura del proprio spazio aereo fino alle 5 ora italiana. Ma non è tutto. Secondo quanto trapela, Teheran avrebbe informato Qatar e Arabia Saudita della sua intenzione di effettuare un attacco contro Israele, chiedendo a Doha e Riad di non consentire l’utilizzo del loro spazio aereo allo Stato ebraico o agli Stati Uniti.