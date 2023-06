Arriva il nuovo Btp Valore, il titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori. Da lunedì 5 giugno partiranno le sottoscrizioni con un tasso minimo garantito crescente: per il primo e il secondo anno sarà del 3,25%, per il terzo e quarto anno si sale al 4%. A questo si aggiunge un premio fedeltà per chi conserva il titolo per tutti e quattro gli anni, fino alla sua scadenza naturale: sarà pari a un ulteriore 0,5% in più sul capitale investito.

Il titolo verrà collocato, attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana, sul mercato alla pari (cioè con prezzo uguale a 100): sarà possibile sottoscriverlo in qualsiasi banca o ufficio postale in cui si detiene un conto titoli. Per i risparmiatori più esperti, per cui sono abilitate le funzioni di trading, sarà possibile sottoscrivere i titoli anche attraverso l’home banking. I tassi definitivi verranno annunciati al termine del collocamento: potranno essere confermati o rivisti al rialzo in base alle condizioni effettive di mercato alla giornata di chiusura dell’emissione, prevista per il 9 giugno.

Non è stato fissato un tetto massimo all’investimento, mentre il valore minimo sarà di 1.000 euro. Il ministero dell’Economia ha la facoltà di chiudere in anticipo l’emissione, ma non prima di mercoledì 7 giugno. In caso di chiusura anticipata alle 17.30 del terzo o del quarto giorno di collocamento, i tassi cedolari definitivi verranno fissati la mattina del giorno successivo alla chiusura. Se, invece, la chiusura fosse quella attualmente prevista del 9 giugno, i tassi definitivi verrebbero fissati il giorno stesso.