Il Mercante in Fiera, ascolti flop e rischio chiusura del programma

Il Mercante in Fiera in crisi di ascolti e prossimo alla chiusura. Il nuovo programma in onda su Rai 2 è un flop.

Il Mercante in Fiera è in crisi di ascolti e sarebbe addirittura a rischio chiusura. Il programma che va in onda su Rai 2 con la conduzione di Pino Insegno non sta facendo registrare i risultati prefissati.

Il Mercante in Fiera, ascolti flop

Il Mercante in Fiera è in crisi di ascolti: il programma con alla conduzione di Pino Insegno non è per niente gradito ai telespettatori. In onda su Rai 2 non sta portando a casa ascolti positivi. Secondo quanto riporta Dagospia il flop del programma Rai “ha messo in crisi i vertici di Viale Mazzini. Ha agitato il Tg2, i cui ascolti sono in calo proprio per il disastroso traino, e mandato nel panico Rai Pubblicità e la società di produzione Banijay, considerando che il servizio pubblico ha affidato a Pino Insegno anche la conduzione de “L’Eredità”. Ecco i numeri delle ultime settimane:

giovedì 28 settembre 400.000 spettatori 2.3% di share.

mercoledì 27 settembre 357.000 spettatori 1.9% di share.

martedì 26 settembre 364.000 spettatori 2% di share

lunedì 25 settembre 638.000 spettatori 3.4% di share.

lunedì 2 ottobre 414.000 spettatori (2.3%)

martedì 3 ottobre 301.000 spettatori (1.6%)

mercoledì 4 ottobre 307.000 spettatori con l’1.8%

giovedì 5 ottobre 322.000 spettatori (1.9%)

venerdì 6 ottobre 425.000 spettatori con il 2.3%

Rischio chiusura del programma

Addirittura dopo solo poche settimane dalla sua messa in onda, il programma sarebbe a rischio chiusura. “I dirigenti avrebbero già concluso la pratica, optando per la cancellazione del game, il programma guidato dal meloniano Insegno è finito più volte sotto il 2%. – si legge su A Lume di Candela – In virtù anche dello strapotere del conduttore si cercheranno altre soluzioni, per un paio di settimane, prima della sentenza definitiva. E sul fronte costi? Ogni puntata del quiz di Rai2 costa alla Rai circa 32 mila euro, previste sulla carta 62 puntate. Totale? Attorno ai 2 milioni di euro. Costi e ascolti che richiedono intervento immediato”.