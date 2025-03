Il piano di Salvini nella Lega: Segretario con Vannacci vice

Matteo Salvini ha deciso che il congresso della Lega sarà un plebiscito su se stesso. Il primo della sua era, nella fortezza blindata di Firenze. Il leader vuole evitare sorprese e si affida al metodo più sicuro: un solo candidato, lui. Ma se l’assenza di rivali dovrebbe garantire un’elezione senza scossoni, i malumori interni sono più forti che mai.

E proprio per domarli, Salvini si aggrappa a una mossa disperata: portare dentro Roberto Vannacci. Un ex generale, idolo dell’estrema destra, inviso a Bruxelles e mal sopportato dai dirigenti leghisti. Non ha nemmeno la tessera, ma Salvini è pronto a offrirgli una poltrona da vicesegretario pur di evitare che si metta di traverso. Una forzatura che ha già prodotto scossoni: la responsabile organizzativa toscana si è dimessa, le tensioni con l’ala lombarda e veneta aumentano e persino nel partito c’è chi storce il naso. Perché Vannacci, con il suo estremismo, è più un elemento di instabilità che una risorsa.

Salvini, in affanno, cerca di tenere insieme un partito che si sfilaccia. Calderoli prova a riorganizzarlo con un nuovo statuto, il consiglio federale si allarga per dare spazio al Sud, ma la verità è che la Lega è ormai un partito senza un’identità chiara. I veneti vedono il congresso come una perdita di tempo, i lombardi osservano con sospetto l’ennesimo tentativo di Salvini di rafforzarsi con manovre azzardate. Il leader gioca d’azzardo con Vannacci, sperando che basti un nome a placare il malcontento. Ma il rischio è altissimo: se l’ex generale dovesse diventare ingombrante, la gestione interna del partito potrebbe trasformarsi in un caos ancora più ingestibile.