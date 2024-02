Il pm chiede l’archiviazione per Report sul caso dell’incontro in autogrill tra Renzi e Mancini

Archiviazione. Questa è la richiesta del pm per la trasmissione Report nel caso Mancini-Renzi. Ovvero, parliamo dell’incontro avvenuto tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini all’autogrill di Fiano Romano il 23 dicembre del 2020. Le foto e i filmati di quell’incontro, ripresi da una professoressa (e anche per lei è stata chiesta l’archiviazione solo pochi giorni fa) finirono in un’inchiesta della trasmissione Report.

Oggi, come già avvenuto per la professoressa che aveva filmato quell’incontro, viene chiesta dal pm l’archiviazione alla trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci. Sul caso autogrill le ipotesi di reato per la trasmissione di Rai 3 erano di diffamazione continuata ed aggravata in concorso per tutti col mezzo radiotelevisivo (artt. 81 cpv, 110, 595 co. 3 cp, co. 4 e 5 L. 223/90). Invece per Mottola e Procaccianti l’accusa era di rivelazione di segreti di Stato in concorso.