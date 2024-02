Il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin è in terapia intensiva

Il Segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, i cui numerosi ricoveri segreti hanno suscitato polemiche, è stato nuovamente ricoverato domenica per “un problema urgente alla vescica” e ha ceduto le sue funzioni al suo vice. Lo ha annunciato il Pentagono. Da domenica, dunque, come ha dichiarato il portavoce del dipartimento, Pat Ryder, il vice segretario alla Difesa Kathleen Hicks ha assunto la guida del Pentagono.

Lloyd Austin, è di nuovo ricoverato. Al Segretario alla Difesa Usa è stato diagnosticato un cancro alla prostata

Lloyd Austin, a cui è stato diagnosticato un cancro alla prostata e che recentemente è stato sottoposto a un intervento chirurgico, è stato nuovamente ricoverato all’ospedale militare Walter Reed, alla periferia di Washington per “un problema urgente alla vescica”, ha detto il portavoce Pat Ryder, aggiungendo che il ministro è ancora in cura e che la Casa Bianca e il Congresso sono stati informati.

Non è chiaro quando il capo del Pentagono tornerà alle sue funzioni. Al suo posto il vice Hicks

Austin è stato trasferito nell’unità di terapia intensiva, hanno detto oggi i medici del Walter Reed National Military Medical Center, aggiungendo che non è chiaro ora quando il capo del Pentagono tornerà alle sue funzioni. “Dopo una serie di test e valutazioni, il Segretario è stato ricoverato nell’unità di terapia intensiva per cure di supporto e stretto monitoraggio”, hanno detto in una nota il dottor John Maddox e il dottor Gregory Chesnut.

La dichiarazione aggiunge che ora non è chiaro per quanto tempo Austin rimarrà in ospedale. “Non si prevede che l’attuale problema alla vescica cambi la sua prevista guarigione completa. La prognosi del cancro rimane eccellente”, si legge nella dichiarazione.