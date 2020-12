Il Senato ridà il vitalizio al condannato Del Turco. La presidente Casellati: “Sospesa per un mese la revoca dell’assegno”

Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha comunicato che il Consiglio di Presidenza, convocato su sua iniziativa per vagliare la questione Del Turco (leggi l’articolo), ha deliberato “la sospensione temporanea per un mese della delibera 24/11 u.s., che aveva privato il Senatore del suo vitalizio”. “La temporaneità della sospensione – spiega Palazzo Madama – è stata decisa per acquisire documentazione non disponibile per l’urgenza della trattazione”.