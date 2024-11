Il turismo non è il Twiga. Che flop l’estate italiana!

Non bastavano le grane giudiziarie a rendere traballante la poltrona della ministra Daniela Santanchè. Ora ci si mettono anche i numeri – quelli veri – a certificare il fallimento della gestione a propulsione sovranista del turismo italiano. Mentre ad agosto la ministra si pavoneggiava annunciando trionfalmente che “sempre più turisti, soprattutto stranieri, scelgono di vivere l’estate sotto il sole italiano”, i dati Eurostat raccontavano una storia ben diversa. Come rivelato dall’analisi di Lorenzo Ruffino nella sua newsletter, l’Italia si è guadagnata il poco invidiabile primato di peggior performance turistica in Europa: 208 milioni di pernottamenti tra giugno e agosto 2024, con un calo dell’1,9% rispetto al 2023.

E mentre la media europea cresce dello 0,9%, noi perdiamo terreno insieme a Serbia e Francia in una classifica che vede brillare il Lussemburgo (+20,5%) e persino l’Albania (+16,1%). Ma il dato più allarmante è la fuga dei turisti italiani: -5,8% rispetto all’anno scorso. Per la prima volta dal 2011, gli stranieri (106 milioni) hanno superato i connazionali (102 milioni) nei pernottamenti estivi. Un segnale inequivocabile che la tanto sbandierata “estate italiana” sta diventando sempre più inaccessibile proprio per i connazionali. Mentre la ministra si destreggia tra aule di giustizia e dichiarazioni roboanti, il turismo italiano perde colpi. E non serve essere esperti di economia per capire che se persino l’Albania ci surclassa nella crescita turistica, forse è il caso di ripensare non solo le politiche di settore, ma anche a chi le gestisce. La verità è che non si può guidare il turismo italiano come si gestisce un Twiga qualsiasi. E i numeri, quelli veri, sono lì a dimostrarlo.