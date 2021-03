DiMartedì, il video di Ilaria Capua sul vaccino ai politici: “In emergenza bisogna mettere al sicuro chi comanda”

La scienziata Ilaria Capua è intervenuta ieri a DiMartedì da Giovanni Floris su La7 per dire la sua sul vaccino ai politici. Spiegando che nelle situazioni di emergenza è necessario mettere in sicurezza chi comanda.

In trasmissione è intervenuto prima Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, il quale ha detto che c’è bisogno di mettere al sicuro chi comanda. “Non credo sia un privilegio mettere in salvo il comandante generale”, ha detto Sallusti. Poi è toccato a Capua: “Posso dire che si può trovare una sintesi, magari si vaccinano gli over 70 che hanno responsabilità. In una situazione di emergenza bisogna mettere in sicurezza chi comanda. Ma chi comanda non è tutto il parlamento o tutta l’Assemblea siciliana. Ci sono figure che vanno protette. Si poteva vaccinare a tappeto dai 70 anni in su. Se avessimo fatto così saremmo in un’altra situazione”.

Quella sul vaccino ai politici è una polemica scoppiata negli scorsi giorni dopo le richiesta di Paola Binetti, senatrice dell’UdC, di vaccinare tutti i parlamentari. Al coro si è aggiunto anche il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Miccichè. Le richieste finora non sono state accolte dal ministero della Salute.