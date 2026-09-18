Ilary Blasi manda in bianco l’anniversario del Pupone

Trecentosessantacinque. Di tanti giorni del calendario Ilary Blasi sceglie di dire il suo fatidico sì all’imprenditore tedesco Bastian Müller proprio quando Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiano il loro anniversario d’amore con una fotografia di petali e palloncini sul letto, a ghirlandare il 13 settembre: “5 anni di noi”.

Come si direbbe a Roma “la rosicata” è servita, ma se non fosse per un dettaglio si faticherebbe a capire se ha rosicato più lei, che si sposa in un giorno tanto significativo per l’ex, o lui, che condivide su Instagram un post che fa rumore.

Il rumore è proprio in quel dettaglio del “5” sulla dedica, che gli “analisti” del web hanno estrapolato, incrociato, verificato con le dichiarazioni di Totti rilasciate ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera nel 2022, un’intervista che mandò su tutte le furie la Blasi (perché di fatto, per l’opinione pubblica e contro il volere del suo avvocato Annamaria Bernardini de Pace, lui le imputò le colpe della separazione), e nella quale l’ex capitano della Roma ribadiva che la relazione con l’attuale compagna era iniziata durante i primi mesi di quell’anno.

Ma la nuova retrodatazione svela che in quel periodo Francesco e Ilary festeggiavano sui social una vacanza a Disneyland Paris, quindi erano ancora ufficialmente una coppia e, se la data dell’anniversario non fosse una svista, si rimescolerebbero le carte di un divorzio in cui “chi ha tradito chi” ha una valenza giudiziaria e mediatica esplosiva.

È anche vero che la Blasi ha dimostrato di saper fare la voce grossa nelle dinamiche familiari col Pupone e, in generale, nella vita: una che aspetta sedici anni per dare del “caciottaro” a Fabrizio Corona sa covare rancore e non è escluso che con questo matrimonio abbia voluto mettere a fuoco il proprio punto di vista.

Il punto di vista di una donna che decide di essere felice nel giorno in cui il suo vecchio matrimonio ha smesso di essere il luogo sicuro degli affetti e sceglie di ripartire da un nuovo matrimonio, meno esasperato e più consapevole; una donna che si sposa di bianco, contro la tradizione delle seconde nozze e le etichette, addirittura imponendolo come dress-code per le sue invitate.

Una donna che sposa un marito estraneo, al gossip e per natali, e lascia la tamarreide ad un uomo, un campione, ma che non ha saputo godersi nemmeno i minuti di recupero di un matrimonio ormai archiviato.