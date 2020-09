In arrivo un nuovo Dpcm. Prorogherà le misure anti-Covid adottate da Palazzo Chigi il 7 agosto. Previste indicazioni in vista della riapertura delle scuole

Potrebbe essere emanato oggi dal Governo il nuovo Dpcm che disciplina le misure – già in vigore per la cosiddetta Fase 3 – per affrontare la pandemia da Coronavirus nei prossimi mesi e in particolare in vista dell’avvio dell’anno scolastico. Il provvedimento, secondo quanto si è appreso, confermerà le indicazioni assunte dal premier Giuseppe Conte il 7 agosto e in vigore fino ad oggi.

Il nuovo Dpcm dovrebbe prorogare al 30 settembre le misure contenute nel predente decreto e contenere indicazioni relative alla scuola. Resta l’obbligo di mascherina nei luoghi di assembramento, e anche all’aperto, dalle 18 alle 6.

Nel provvedimento, sempre secondo quanto si è appreso, ci saranno indicazioni per quanto riguarda “le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” e “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

“Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado – si legge nella bozza del Dpcm circolata nelle ultime ore – secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021”.