In fiamme il deposito dell’acqua Sparea a Luserna: case evacuate e strada provinciale chiusa per l’incendio

I vigili del fuoco si sono recati in via Primo maggio dopo aver ricevuto segnalazioni di un deposito dell’acqua Sparea in fiamme a Luserna.

In fiamme il deposito dell’acqua Sparea a Luserna San Giovanni: i vigili del fuoco e le fore dell’ordine hanno provveduto a chiudere la strada provinciale situata in prossimità del luogo interessato dal rogo e hanno evacuato alcune case in via precauzionale.

In fiamme il deposito dell’acqua Sparea a Luserna: dinamica

Alle prime luci dell’alba di venerdì 21 ottobre, un devastante incendio è divampato all’interno di un magazzino dell’azienda di acqua Sparea situato a Luserna San Giovanni, a Torino. Lo stabile che è improvvisamente andato in fiamme si trova in via Primo maggio.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che il rogo si sia originato da alcuni bancali carichi di plastica necessaria per procedere al confezionamento delle bottiglie d’acqua. È stato riferito, infatti, che a prendere fuoco siano state le cosiddette “preforme”, termine utilizzato per indicare le bottiglie di plastica prima di essere gonfiate durante la lavorazione dell’imbottigliamento.

Case evacuate e strada provinciale chiusa per l’incendio

Sul luogo dell’incendio, si sono prontamente recati i vigili del fuoco. Sul posto, infatti, sono intervenute diverse squadre provenienti da Pinerolo e da Luserna. Insieme ai vigili del fuoco, erano presenti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri.

Al momento, le cause del rogo sono in fase di accertamento e si sta indagando al fine di comprendere la dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine, tuttavia, hanno riferito che le fiamme hanno provocato danni limitati all’interno del locale del magazzino che è rimasto coinvolto nel tragico evento.

L’incendio non ha causato feriti né problemi o rallentamenti nella produzione aziendale. È stato comunicato, però, che la strada provinciale è stata chiusa per consentire lo svolgimento delle operazioni di spegnimento delle fiamme in totale sicurezza. Alcune case situate nelle vicinanze dello stabile andato a fuoco, invece, sono state evacuate per precauzione.

LEGGI ANCHE: Tangenti sanità, gare truccate per 700 milioni di euro. Cinque arresti a Palermo: ai domiciliari un carabiniere, in carcere un funzionario dell’Asl