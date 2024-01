In Lombardia scuole da incubo. Secondo Legambiente cade a pezzi un edificio su tre

In Lombardia soltanto il 26,3% delle scuole ha il collaudo statico. In 8 casi su 10 mai eseguiti i test di vulnerabilità sismica.

Ci si potrebbe consolare con il fatto che mediamente lo stato di salute delle scuole in Lombardia sia un gradino più in alto di quello degli edifici scolastici di altre regioni d’Italia. Ma sarebbe tirare solo un flebile sospiro di sollievo. Perché, analizzando il XXIII report di Legambiente Ecosistema scuola, che ha indagato sullo stato delle strutture scolastiche in Italia, dall’edilizia alla presenza di servizi., il primo dato che salta agli occhi è che una scuola su tre in Lombardia cade letteralmente a pezzi e ha bisogno di interventi urgenti di ripristino.

Nel frattempo è a rischio la sicurezza di circa 400mila studenti. Tanto che il Codacons ieri ha presentato un esposto in procura per chiedere l’accertamento dei responsabili di questa situazione. L’associazione ha sottolineato che, in caso di danni agli studenti a causa della mancata manutenzione degli edifici scolastici, la responsabilità ricade sulla pubblica amministrazione. L’indagine Ecosistema scuola ha considerato 767 edifici scolastici lombardi e riporta dati riferiti al 2022. Rimanendo sul fronte sicurezza, solo il 26,3% delle scuole lombarde ha il collaudo statico, il 64,7% quello di agibilità.

Il certificato di prevenzione antincendi è previsto nel 27,3% dei casi. Il 99,7% degli edifici ha adottato accorgimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma nel 79,1% degli edifici analizzati, non è stata ancora effettuata la verifica di vulnerabilità sismica. Negli ultimi cinque anni sono state effettuate indagini diagnostiche nei solai del 39,5% delle scuole e più di una scuola su due ha visto interventi di manutenzione straordinaria, che comunque restano urgenti per il 33% delle scuole.

Una scuola lombarda su due non ha palestre

Una scuola lombarda su due non ha palestre, ma il 91,9% ha giardini e aree verdi per la didattica all’aperto. Sono stati analizzati anche la mobilità scuola-casa (solo il 7,3% degli edifici è dotato di servizio scuolabus ) e il tempo pieno. le classi che lo garantiscono sono il 12,2% in Lombardia, ma si registrano percentuali molto diverse tra Milano, dove è garantito in oltre il 90% delle primarie, e scuole collocate in altre città. Per quanto riguarda il rischio ambientale, nel campione preso in esame da Legambiente risultano ancora cinque scuole in cui è presente l’amianto e che non sono state ancora bonificate. Per l’uso dei fondi Pnrr.

La Lombardia è la regione in cui si sviluppano più progetti (854) e in cui arriveranno più risorse, quasi 1,5 miliardi di euro. A oggi è stato aggiudicato il 48,5 per cento dei progetti, leggermente sopra la media nazionale del 46 per cento. Solo una scuola su quattro di quelle che hanno risposto al questionario hanno effettuato lavori per l’efficientamento energetico degli edifici negli ultimi 5 anni, solo nel 14,4 per cento degli edifici si usano forme di energia rinnovabili. Sotto la lente anche gli investimenti stanziati per singolo edificio: 31.019 euro; ne sono stati spesi poco più di 26mila. Per la manutenzione ordinaria 17.414.