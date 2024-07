Incendio a Monte Mario, evacuata anche la sede Rai di via Teulada

Non basta il caos politico e mediatico che negli ultimi mesi ha travolto la Rai. Ora ci si mette pure un incendio e, in particolare, il rogo che è scoppiato a Monte Mario, a Roma, che ha costretto a evacuare la sede della tv pubblica di via Teulada.

Le fiamme lambiscono alcuni palazzi e hanno interessato anche delle automobili, portando alla decisione di evacuare degli edifici della zona. Tra questi c’è anche quello Rai di via Teulada, oltre a quelli delle sedi della zona di via Goiran, via Gomenizza e via Novaro. Sospesa anche la puntata di Estate in diretta in onda su Rai1.

Incendio a Monte Mario, evacuata la sede Rai di via Teulada

Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, annuncia l’evacuazione della sede di via Teulada in un post su Facebook: “Gravissimo incendio alle spalle della sede Rai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare”.

Al momento sono dieci le squadre dei vigili del fuoco impegnate per il vasto incendio nella zona di piazzale Clodio. Il rogo prosegue nella parte alta della collina, dove stanno operando anche due elicotteri dei vigili del fuoco e uno della Regione Lazio. L’intervento viene reso più complicato anche dal cambio improvviso della direzione del vento. Nonostante le evacuazioni a scopo precauzionale delle abitazioni, la situazione sembra sotto controllo nella zona di piazzale Clodio.