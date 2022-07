Incendio boschivo a Massarosa, roghi anche a Bozzano, Camaiore e Viareggio in Versilia: abitazioni minacciate dalle fiamme

Incendio boschivo a Massarosa: i roghi hanno travolto varie aree della Versilia come Bozzano, Camaiore e Viareggio. Le fiamme hanno quasi raggiunto zone residenziali e artigianali. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Incendio boschivo a Massarosa, roghi anche a Bozzano, Camaiore e Viareggio in Versilia

È allarme incendi in Toscana. I roghi sono divampati nel pomeriggio di lunedì 18 luglio e si sono localizzati nella storica regione della Versilia. In un primo momento, le fiamme sono state avvistate in località Morina ma si sono rapidamente propagate raggiungendo il canale Burlamacca a Viareggio, in provincia di Lucca, e il confine con Massarosa.

Altri due roghi, poi, sono stati segnalati nella pineta di Levante di Viareggio e un altro a Camaiore, in zona Monte Magno.

Nella serata di lunedì 18 luglio, è scoppiato un grosso incendio boschivo anche a Bozzano, in località Lolia, situata sempre nel comune di Massarosa in provincia di Lucca.

Abitazioni minacciate dalle fiamme: l’intervento di vigili del fuoco e volontari

Sui luoghi interessati dai roghi, si sono prontamente recati i vigili del fuoco. Per domare l’incendio boschivo a Massarosa in via Bernardini, nelle vicinanze del lago di Massaciuccoli, che si è esteso fino al canale Burlamacca in via Montramito, il posto è stato raggiunto vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta. Al contempo, sono intervenute sul posto alcune squadre composte da volontari dell’antincendio boschivo Croce verde di Viareggio che hanno coadiuvato l’azione dei pompieri. Inoltre, per accelerare le operazioni di spegnimento delle fiamme, si sono attivate anche squadre di volontarie di Aib. Le autorità competenti hanno potuto avvalersi anche dell’aiuto dell’elicottero antincendio messo a disposizione dalla Regione Toscana.

Da ieri sera #vigilidelfuoco di #Lucca, con rinforzi provenienti dai comandi di Firenze, Pisa, Livorno, Pistoia e Massa Carrara, impegnati a Massarosa (LU) per un #incendio di vegetazione. A scopo cautelativo allontanati 30 residenti, due Canadair in azione [#19luglio 7:45] pic.twitter.com/ffIuNJKEeK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 19, 2022

Le fiamme, tuttavia, si sono facilmente diffuse sospinte dal forte vento presente in Versilia che ha consentito loro di espandersi fino alla riva del canale Burlamacca. Oltre al vento, la propagazione degli incendi è stata favorita anche dalla siccità e dal suolo secco.

I cittadini che risiedono sulla riva destra del Burlamacca sono stati spettatori inermi della potenza dei roghi che hanno interessato le località toscane arrivando anche a minacciare pericolosamente l’aria residenziale e artigianale. Fortunatamente, non è stato necessario procedere all’evacuazione del sito. Le operazioni di spegnimento, tuttavia, sono ancora in corso.