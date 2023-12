Incidente ferroviario, tamponamento tra un Frecciarossa e un regionale: 17 feriti lievi, la circolazione torna regolare

Collisione tra due treni che viaggiavano nella stessa direzione. A Faenza, nel ravennate, lo scontro tra un Frecciarossa e un treno regionale ha causato tanta paura, ma fortunatamente poche conseguenze: solamente 17 feriti lievi con delle contusioni non gravi a causa dell’incidente ferroviario.

Il tamponamento è avvenuto a bassa velocità, intorno alle 20.20 della serata di ieri. La circolazione sulla linea ha subito importanti disagi e il traffico dell’alta velocità e dei regionali è tornato regolare solamente nelle prime ore della mattinata.

Incidente ferroviario tra un Frecciarossa e un regionale

Il tamponamento è avvenuto tra un treno regionale e un Frecciarossa: sulle dinamiche dell’incidente sono in corso accertamenti per ricostruire quanto avvenuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con le squadre di Ravenna e Forlì. Per il momento si ipotizza che qualcosa non abbia funzionato dal punto di vista delle comunicazioni, così il treno che seguiva ha urtato quello che si trovava davanti.

Sembra possibile che il macchinista si sia accorto dell’ostacolo e per questo avrebbe tenuto una velocità molto bassa, per evitare conseguenze per personale e passeggeri. Sono state medicate in totale 17 persone, ma nessuno avrebbe ferite o traumi.

La circolazione dei treni

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione, con il traffico ferroviario sospeso tra Forlì e Ravenna. Diversi i treni che durante la serata sono stati fermati nelle stazioni di Forlì, Cesena e Rimini, in attesa di poter partire. Dopo alcune ore di disagi, la circolazione sull’intera rete dell’alta velocità è tornata regolare alle prime ore del mattino.