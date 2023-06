Incidente sull’A1 per l’auto della sua scorta, Conte soccorre una donna

Incidente per la scorta di Giuseppe Conte sull'A1: il presidente del M5s è sceso dalla sua vettura e ha soccorso una donna in stato di shock.

Un’auto della scorta di Giuseppe Conte è stata coinvolta in un incidente sull’autostrada A1. Il presidente del Movimento 5 Stelle è sceso dalla vettura (la sua non è stata colpita) e ha consolato e soccorso una donna che, seppur non rimasta ferita, era in stato di shock.

Una delle vetture della scorta di Conte ha tamponato una vettura e una donna, alla guida di un terzo veicolo, ha perso il controllo con l’auto che si è ribaltata. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.30 lungo la corsia sud dell’A1, tra Frosinone e Ceprano.

L’incidente sull’A1 per l’auto della scorta di Conte

Conte era diretto in Molise. Secondo quanto spiega Frosinone Today, una vettura sulla corsia centrale si sarebbe immessa in quella di sorpasso, tagliando la strada all’auto della scorta. Dopo l’impatto che ha riguardato la vettura che si trovava davanti a quella di Conte, una donna che guidava un terzo veicolo ha perso il controllo ribaltandosi. La donna è una giovane infermiera residente a Roccasecca.

Conte è sceso dalla sua vettura per accertarsi che non ci fossero persone ferite e ha consolato la donna che era ancora in stato di shock, prima di ripartire per il Molise.